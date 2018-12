Report sulle politiche fiscali Ue Nel 2018 più stabilità e coerenza

Facebook pubblica un Report di trasparenza sulle richieste governative che ha ricevuto : (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Facebook ha diffuso il secondo rapporto semestrale sulla trasparenza delle attività che la società svolge in collaborazione coi governi, che implicano l’utilizzo dei dati degli utenti e le decisioni inerenti alla gestione dei contenuti. Questi rapporti semestrali, secondo Facebook , sono utili sia per comunicare agli utenti le azioni compiute dal social, sia per far si che i governi e Facebook siano più ...

Tg2 Dossier - la Rai blocca il Reportage sulle condizioni dei migranti a Lesbo e Bihac. Appello per farlo trasmettere : La messa in onda era in programma per sabato 20 ottobre alle 23.15 nello spazio Tg2 Dossier. Ma il reportage di Valerio Cataldi sulle condizioni dei migranti all’interno del campo profughi di Lesbo in Grecia e Bihac in Bosnia Erzegovina non è mai stato trasmesso. Motivo? La direzione ha chiesto di coprire i volti dei minori, richiamandosi alla carta di Treviso sulla protezione dei minori in ambito giornalistico, ma l’autore e il ...