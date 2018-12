Francia squadra dell' anno Gazzetta | un simbolo di inclusione

Nations League – L’Olanda batte la Francia : che beffa per la Germania! La squadra di Loew matematicamente retrocessa : L’Olanda trionfa sulla Francia e manda matematicamente la Germania in Lega B Continua lo spettacolo della Nations League: in attesa della sfida di domani tra Italia e Portogallo, tante le sfide che sono andate in scena oggi. La più importante tra tutte, sicuramente è quella tra Olanda e Francia, che ha visto la squadra olandese trionfare clamorosamente. I gol di Wijnaldum e Depay (su rigore), hanno mandato al tappeto i campioni del ...