2018 | un anno di Cristiano Ronaldo

Economia - 5 grafici per spiegare il 2018 e che anno sarà il 2019 : Il mondo racconta due storie diverse. Stando ai titoli dei giornali e dei siti l’Economia globale sta vivendo un momento di difficoltà, con i continui su e giù dei mercati finanziari. I dati sull'andamento reale dell'Economia globale raccontano, però, tutta un'altra storia, fatta di crescita stabile al 3,7 per cento ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Mechelen 2018 : Lorenzo De Luca chiude l’anno solare con un ottimo sesto posto : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Belgio: a Mechelen oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 39 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto quattro netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in tre hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lorenzo De Luca ...

Cosa è successo nel 2018? Un anno di eventi in Italia e nel mondo : Il dramma dei migranti, le elezioni in Italia, il crollo del Ponte Morandi. Sono solo alcuni dei fatti accaduti nel 2018, ricco di cambiamenti. A gennaio le donne scendono in piazza a Washington per difendere i loro diritti: è la women's march. L'ex calciatore George Weah è il nuovo presidente della Liberia. È il 14 febbraio quando gli Stati Uniti vengono scossi dalla tragedia nella scuola di Parkland in Florida: un ex allievo irrompe armato ...

Capodanno a Roma - concerti - spettacoli e appuntamenti per salutare il 2018 : Dureranno 24 ore i festeggiamenti per il nuovo anno. Coinvolto tutto il centro che sarà per l'occasione pedonale. Tanta musica e numerose performance dedicate al tema del primo sbarco sulla Luna

La De Lellis ripercorre il suo 2018 - poi sgancia la bomba : 'Le corna fanno dimagrire' : Giulia De Lellis, giovane ragazza divenuta famosa grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, è un personaggio famosissimo sui social. Il suo profilo Instagram, che vanta milioni di follower, è sempre 'tenuto sotto controllo' da tutti i suoi fan. Per salutare questo 2018, la ragazza ha voluto pubblicare una serie lunghissima di Instagram Stories nelle quali ha ripercorso tutte le tappe importanti dell'anno. Tra questi scatti, video e ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco le FRASI e CITAZIONI più belle e significative per gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Il 2018 si congeda, è arrivato il momento di accogliere un Nuovo Anno, il 2019 è già alle porte! E’ tempo di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, FRASI e video di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco i VIDEO più divertenti e significativi per gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : Arriva la Notte di CapodAnno 2018! Salutiamo il 2018, il 2019 è già alle porte! E’ il momento di fare gli auguri propiziatori per un “Buon 2019“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo” alle persone care: su social e app come Facebook e WhatsApp saremo bombardati di immagini, frasi e VIDEO di auguri. Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione dei VIDEO più simpatici e significativi da ...

Notte di Capodanno 2018/2019 - Buona Vigilia : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri di Felice Anno Nuovo su Facebook e WhatsApp : 1/67 ...

Il 2018 è stato l'anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra : laura.ritagliati 30 December 2018 Dua Lipa sta pubblicando un best of che racconta quanto è stato importante per lei l'anno che sta per finire. via GIPHY Un tour lunghissimo in giro per il mondo , una serie infinita di award che l'hanno confermata una degli artisti rivelazione del 2018, ospitate a eventi prestigiosi e molto altro ancora. via GIPHY Dua ha pensato di celebrare gli ultimi ...

Chiesa - il 2018 è stato un anno difficile. Così papa Francesco ha deciso di rassicurare i suoi nemici : Il 2018 è stato per la Chiesa cattolica un anno difficile. Il sinodo dei giovani è stato un flop clamoroso: i ragazzi europei, e da qualche tempo anche le ragazze, disertano in misura sempre più massiccia le navate delle chiese, gli oratori e le sacrestie e non esiste nessuna ricetta che possa riportarli alle vecchie abitudini. Quella di convocare un sinodo su questo tema si è rivelata una scelta fallimentare e masochista, che ha avuto come ...

Notte di capodanno 2018 : ecco il doodle di Google per il 31 Dicembre : Arriva la Notte di capodanno 2018. E’ tempo di festeggiamenti, è tempo di salutare il vecchio e accogliere il nuovo, dire “addio” al 2018 e “benvenuto” al 2019: come ogni anno Google dedica un doodle al “rito di passaggio” della Notte di San Silvestro. L’allegro e colorato doodle ritrae due elefantini viola: uno di questi è impegnato nei preparativi per la festa (gonfia i palloncini), mentre ...