Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 08 | 10

#UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra Manovra, il Pd farà ricorso alla Corte Costituzionale #canale50 - SkyTG24 : Tsunami in Indonesia, decine di morti e centinaia di feriti. DIRETTA

(Di domenica 30 dicembre 2018)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il nuoto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche incazzato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City in PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe autostradali secondo Fonti del MIT il blocco riguarderà anche Autostrade per l’Italia e strada dei parchi attesa per oggi la decisione del GIP per mantenere in carcere due degli accusati per l’attacco tifosi napoletani a Milano costato la vita il trentottenne Daniele Belardinelli resta libero invece il capo Ultrà nerazzurro Marco piovella indicato degli arrestati come organizzatore dell’assalto è presentato Sì ieri spontaneamente in questura a ...