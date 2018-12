Trascorrere 48 ore in Puglia tra fave e cicoria e sporcamuss… recuperando la ricetta del

laragnatelanews

(Di domenica 30 dicembre 2018)Se vi dicocosa vi viene in mente? Si ok i trulli, il mare, il Salento…ma le orecchiette e i taralli? Proprio perché lanon è solo “tarallucci e vino”, ma molto di più, anche se vi sono dei piatti comuni, le ricette cambiano da provincia a provincia, quindi decido di addentrarmi nel barese per scoprire e conoscere i sapori raccontati dalla gente del posto e soprattutto in un periodo non caotico come può essere l’estate. Mi concedo 48 ore di assaggio/studio sui sapori caratteristici di questa regione che valorizza molto la materia prima,avendo la fortuna di averla sia di terra che di mare, e sfruttando gli ingredienti finalizzati ad esaltare e a non alterare i sapori base dei prodotti usati. Arrivo ad Adelfia che è considerata la “Regina dell’Uva” , un rapporto con la vite consolidato nel tempo, una intelligente gestione delle coltivazioni e un sapersi adeguare alle ...