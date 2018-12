Motocross | la voglia di rivincita di Antonio Cairoli Un inverno di fatica per attaccare

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Mancano 63 giorni alla riapertura del Mondiale, che nel 2019 sarà composto da 19 weekend di gara tra inizio marzo e settembre. L’Italia ospiterà tre tappe del Mondiale 2019 sulle piste di Mantova, Pietramurata e Imola, sperando di ritrovare unin grado di contrastare il fenomenale Jeffrey Herlings, assoluto dominatore nella passata stagione. Il nostro portacolori ha disputato comunque una buona annata 2018 chiudendo in seconda piazza con il record personale di punti (782), ma è stato sovrastato dalla potenza del compagno di squadra in KTM Herlings, capace di collezionare 33 vittorie di manche su 40, 15 doppiette (gara-1 e gara-2 dello stesso GP) su 20 e 18 Gran Premi totalizzando uno strepitoso punteggio di 933.L’Olandese Volante è parso a lunghi tratti di un altro Pianeta anche per il fuoriclasse messinese nove volte campione del mondo, che è ...