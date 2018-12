ilnapolista

: Gazzetta: «Caos Var, alla Juventus un rigore che non c’è» - #JuveSamp - napolista : Gazzetta: «Caos Var, alla Juventus un rigore che non c’è» - #JuveSamp - Cavalierebuono : RT @tuttonapoli: PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Dal caos al campo. Dopo la notte buia di San Siro torna il campionato' - Boboj29 : @Paolojuve2juve La Gazzetta 'Dal caos al campo' e mette la foto di Gattuso,Ronaldo e Naingoolan, aiuto qualcuno mi… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Cronaca (arbitrale) di Juve-Samp-Sampdoria è stata una partita (un’altra partita) ricca di polemiche arbitrali. Anzi, di polemiche Var. L’arbitro Valeri ha consultato per tre volte il monitor a bordo campo, e per tre volte ha deciso praticamente il risultato.fine della fiera, le scelte del direttore di gara sembrano essere in equilibrio. Ma “qualcosa non Var”, scrive la. Vediamo perché.«Il primoconcessoSampdoria: al 31’ l’arbitro va a bordo campo a rivedere un mani in area di Emre Can, che punisce con un calcio diper la Sampdoria. Il giocatore bianconero salta a testa bassa, con l’intenzione di colpire il pallone di testa. Il braccio sinistro non viene mosso intenzionalmente verso il pallone, ma è effettivamente abbastanza largo, tale da costituire per il direttore di gara un maggior ostacolotraiettoria del ...