Tra fuochi d' artificio e concerti in piazza con The Kolors e Matia Bazar ecco il

Santa Maria la Carità - Arrestato un 27enne fuochista : sequesTrati 3 chili di ordigni non a norma : Detenzione di un importante quantitativo di materiale esplosivo. È l'accusa con la quale un 27enne residente a Santa Maria la Carità è di nuovo finito in manette, la stessa di cui si era già macchiato ...

Pistola e proiettili ritrovati Tra i fuochi d'artificio al Rione Traiano : Nell'ambito delle operazioni mirate al contrasto della vendita abusiva di fuochi d'artificio, disposte su tutto il territorio cittadino dal comandante della polizia municipale di Napoli generale Ciro ...

Fuochi artificio sotto case - sequesTrati : ANSA, - TORINO, 27 DIC - Tonnellate di Fuochi d'artificio accatastati in depositi illegali, sotto condomini abitati, uno dei quali con le uscite di sicurezza bloccate da catene e lucchetti. Otto ...

Trapani - banditi i fuochi d'artificio a capodanno : Il comune di Trapani ha indetto il divieto, tra sabato 29 dicembre e mercoledì 2 gennaio, di utilizzare , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato in caso di possibili ricadute su luoghi pubblici o su luoghi privati altrui. ...

Natale in Terra dei Fuochi - la sTrage degli innocenti duemila anni dopo : Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la nascita di Gesù a Betlemme da Maria. Dio per i cristiani non è più un Dio distante, che si può solo intuire, ma è un Dio che si rivela ed entra nel mondo per rimanervi fino alla fine dei tempi. All’epoca di Gesù si stima che il mondo intero contenesse non più di 150 milioni di persone. Siamo diventati un miliardo alle fine dell’Ottocento. Oggi ci avviamo agli otto miliardi sul pianeta, sempre più ...

Fuochi illegali - sequesTrati in città 429mila pezzi pericolosi : tre arresti : I finanzieri del gruppo pronto impiego Napoli, nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in materia di produzione e commercializzazione di artifizi pirotecnici ...

SequesTrati 3 quintali e mezzo di fuochi d'artificio nel cosentino : La Compagnia Guardia di Finanza di Rossano, nell'ambito di un servizio finalizzato allarepressione delle violazioni nel settore della illecita detenzione e commercializzazione di fuochi pirotecnici, ...

La cuccia per cani che neuTralizza i rumori dei fuochi d'artificio : Le festività invernali sono ormai alle porte, con il loro carico di abbuffate in famiglia, certo, ma anche di tradizioni che spaziano dalla partita a carte del pomeriggio di Natale allo spettacolo di fuochi d'artificio allestito in giardino. Già, ma attenzione: perché se noi umani possiamo rimanere a bocca aperta davanti alla luci che si diffondono nel cielo notturno, ed eventualmente tapparci le orecchie quando i botti ...

Roma : rinvenuto deposito fuochi d’artificio nascosto Tra case - una denuncia : Roma – Un deposito di oltre 60 kg di fuochi d’artificio situato tra le abitazioni. Un italiano denunciato dalla Polizia di Stato. Due improvvisate, quanto pericolose, santabarbara sono state scoperte dalla Polizia di Stato in una zona residenziale del comune di Albano. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, diretta da Angela Cannavale, nelle loro incessanti indagini volte a contrastare la produzione e ...

Rifiuti - l’ultimo duello Tra i leader. Poi il «patto» (senza inceneritori) Conte : «La Terra dei fuochi diventerà Terra dei cuori» : Conte: nel contratto gli inceneritori non ci sono. Salvini salta la presentazione per un impegno al Quirinale

Napoli - reportage in volo sulla Terra dei Fuochi Tra ecoballe e campi rom : Un territorio senza soluzione di continuità: urbanizzazione selvaggia e una miriade di aziende di stoccaggio di rifiuti. In mezzo campi coltivati a ortofrutta e i famigerati campi rom. Ecco la...

Terra fuochi - Di Maio a Salvini : inceneritori non c'enTrano una ceppa : Roma, 15 nov., askanews, - Luigi Di Maio replica al collega Matteo Salvini dopo la visita del ministro dell'interno in Campania. 'Quando si viene in Campania e si parla di Terra dei fuochi - scrive Di ...

Terra fuochi - Di Maio a Salvini : inceneritori non c'enTrano una ceppa : ... contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con il Ministero dell'Ambiente ...