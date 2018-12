Shiffrin in testa a Semmering

Sci Alpino – Gigante di Semmering - Shiffrin in testa alla fine della prima manche : Brignone sesta : Che battaglia nel Gigante di Semmering: le prime quattro in 6 centesimi, comanda la Shiffrin, Brignone è sesta a -0″18. Seconda manche alle 13.30, qualificate anche Irene Curtoni, Bassino e Marsaglia Sono tutte lì le migliori, una vicina all’altra, e naturalmente c’è anche Federica Brignone. L’azzurra ha chiuso la prima manche del Gigante di Semmering in quinta posizione, a 18 centesimi da Mikaela Shiffrin, che ha ...

Sci alpino - la solita Shiffrin in testa al Gigante di Semmering 2018. Federica Brignone è sesta a 0.18 - classifica cortissima! : Domina l’equilibrio più assoluto nella prima manche del Gigante di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Sulla pista Zauberberg, tracciata per l’occasione da Christian Thoma, allenatore della Svezia, le prime della classe sono divise davvero da pochissimi centesimi, con la solita Mikaela Shiffrin a comandare il gruppo con il tempo di 1:02.32, al termine di una manche impeccabile, nella quale ha ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...