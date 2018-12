Pensioni | quota100 | attesi i decreti | aumentano requisiti Reddito cittadinanza nel 2019

Pensioni - Salvini : ‘Con Quota100 nessuna penalizzazione’ : Non ci saranno penalizzazioni specifiche per accedere alle Pensioni anticipate a 62 anni con la cosiddetta Quota 100 che il Governo Conte sta inserendo nella legge di Bilancio 2019, ma in qualche modo di dovrà rinunciare a una consistente quota degli assegni previdenziali mensili. A chiarire il concetto è stato oggi il vicepremier leghista Matteo Salvini che da anni ormai si batte per l’abolizione della legge Fornero e che adesso, alla prova di ...

Pensioni - Salvini : ‘6 - 5 miliardi per Quota100 - lavoro per i giovani’ : Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alla riforma delle Pensioni del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente guidati dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sarebbero più di quattrocentomila i posti che dovrebbero liberarsi con la Quota 100 che permetterà di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero, quindi si potrà accedere al trattamento previdenziale ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

Pensioni - Governo pensa a Quota100 ad hoc per la PA : Di Maio ottimista per LdB 2019 : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni 2019, ad oggi lunedì 5 novembre, riguardano la messa a punto del 'pacchetto previdenziale' da parte del Governo Conte. L'esecutivo ha stimato in 360mila il numero dei pensionati che, il prossimo anno, potrebbero usufruire della nuova misura di pensionamento anticipato Quota 100, anche se la speranza, ovviamente, è quella di poter contenere i costi ed ottenere un risparmio in vista del 2020. Il ministro ...

Pensioni - nuova bozza Legge di Bilancio 2019 : 7 finestre uscita anticipata per Quota100 : Le ultime notizie sulle Pensioni di oggi, martedì 30 ottobre, sono imperniate sulla nuova bozza della Legge di Bilancio 2019, approvata dal Governo Conte lo scorso 15 ottobre: il nuovo testo, attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta 115 articoli contro i 73 della precedente bozza. Per quanto riguarda le Pensioni, confermate le indiscrezioni che parlavano di 'appositi provvedimenti ...

Pensioni : uscite anticipate con Quota100 - penalizzazione fino al 21% : Una nuova picconata alla riforma delle Pensioni targata Fornero punta a “congelare” il pensionamento per anzianita'. Poi una nuova stima relative alle Pensioni anticipate con la quota 100, una delle misure principali della manovra del governo gialloverde. In attesa della definizione della legge di Bilancio 2019, che il Governo Conte dovrebbe inviare al Parlamento entro la fine di ottobre, sono queste le due novita' emerse ieri dal fronte ...

Pensioni - Quota100 con finestre e il ritorno di Opzione Donna e Ape Social in LdB : In tema Pensioni, in primo piano le principali misure adottate dal Governo nel campo previdenziale ed inserite nella Legge di Bilancio 2019. Quasi 500mila lavoratori potranno andare in pensione con Quota 100. Proroga di un biennio per quanto riguarda Opzione Donna e di un anno per l'Ape Social. Taglio alle Pensioni d'oro con ricalcolo degli assegni con importo superiore ai 4500 euro. Infine, reddito e Pensioni di cittadinanza, come ampiamente ...

Pensioni - Di Maio : ‘Con Quota100 liberiamo 500mila posti di lavoro’ : “Con quota 100 [VIDEO]noi liberiamo cinquecentomila posti di Lavoro”: lo ha detto il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta, tra le altre cose, della riforma delle Pensioni, uno dei punti principali della legge di Bilancio 2019 varata dal Consiglio dei Ministri adesso in attesa dell’approvazione definitiva in Parlamento. Gli interventi sulla previdenza, dunque, come viene ripetuto in questi gironi dagli esponenti ...

Pensioni - da Quota100 con 4 finestre a Opzione Donna : le novità nella manovra : La proroga del regime sperimentale di Opzione Donna, l’istituzione della quota 100 per il pensionamento anticipato a 62 anni di eta' e 38 anni di anzianita' contributiva, la riduzione delle Pensioni considerate d’oro quelle superiori a 4.500 mensili nella parte non coperta da contributi previdenziali e l’aumento delle minime a 780 euro al mese. Anche se ancora non si conoscono i dettagli per l’applicazione delle nuove regole, sono queste le ...

