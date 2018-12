Pd a Piazza Montecitorio contro Manovra

: In tanti in piazza Montecitorio contro il governo che affossa l’Italia #ladridifuturo #29dicembre - maumartina : In tanti in piazza Montecitorio contro il governo che affossa l’Italia #ladridifuturo #29dicembre - AlessiaMorani : Ora il #Pd in piazza Montecitorio contro la manovra economica e contro l’esproprio delle prerogative del #Parlamento - PoliticRetwitt : RT @maumartina: In tanti in piazza Montecitorio contro il governo che affossa l’Italia #ladridifuturo #29dicembre -

Protesta Pd inlaeconomica. Alla manifestazione, organizzata dai demladel governo all'esame della Camera, i militanti presenti hanno intonato in coro 'Bella ciao'. Inmolti big del partito,in prima linea Maurizio Martina,Graziano Delrio, Ettore Rosato,Matteo Orfini, Luca Lotti ed Emanuele Fiano,ieri protagonista di un acceso sin aula.Assenti invece Matteo Matteo Renzi e Nicola Zingaretti che plaude all'iniziativa ma non è presente per impegni fuori Roma.(Di sabato 29 dicembre 2018)