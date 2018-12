Napoli | Ancelotti torna sulle polemiche del match contro l’Inter

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il tecnico delCarloè soddisfatto nonostante la vittoria di sofferenza, ecco le dichiarazioni a Sky Sport dopo la garail Bologna: “in questo periodo della stagione è difficile proporre prestazioni esaltanti. Oggi ho visto alcune partite, è una cosa che vale per tutti. La nostra non è stata una grande partita e non siamo riusciti a tenerla sottollo. Per due volte ci siamo fatti raggiungere da un Bologna che ha fatto molto bene e che ci ha reso la vita complicata. Ilperò ha dimostrato carattere ed è per questo che ha vinto. In Champions abbiamo fatto il possibile e sono convinto che questa squadra migliorerà ancora. Ho trovato un bell’ambiente ed un gruppo sano, qui i ragazzi sono umili e seri e si impegnano molto. Rispetto al passato abbiamo cambiato qualcosa, ma il gruppo si è adattato bene”.Sull’episodio di Inter-: ...