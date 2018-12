Marotta | «L’Inter non farà ricorso per la squalifica di San Siro»

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Calcio : Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter : Le voci erano ormai arrivate da settimane, oggi però è il giorno dell’ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter. Dopo i tanti trionfi in casa Juventus, il 61enne nativo di Varese si trasferisce nella grande rivale: tra i nerazzurri. Queste le parole: “Da oggi farò parte della grande Inter, per me è un grande orgoglio. Ricoprirò il ruolo di amministratore delegato per l’area sport, una ...

Juventus - Allegri : “Ho grande rispetto per l’Inter. Marotta? Gli sono riconoscente” : “Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L’Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? È un grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri“. Così l’allenatore ...

Marotta all’Inter – Le parole dell’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società, è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang, chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta così l’arrivo nel club ...

Quando Marotta parlava male dell’Inter : da Calciopoli alla cultura della sconfitta - sino allo scambio Vucinic-Guarin : Beppe Marotta ha probabilmente cambiato idea in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate in epoca juventina sull’Inter Beppe Marotta è in procinto di firmare un nuovo contratto con l’Inter, dopo anni alla guida della Juventus come amministratore delegato. Durante la sua permanenza in bianconero, Marotta non ha lesinato critiche e parole spesso dure nei confronti dei nerazzurri che adesso sono pronti ad accoglierlo in casa. Le ...

