Malattie delle unghie | come riconoscerle e trattarle

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’aspetto, la loro struttura, forma e colore sono importanti indicatori dello stato di salute della persona. Talvolta lo smalto viene utilizzato per coprire gli inestetismi e leche colpiscono le, che possono essere la spia di disturbi dell’intero organismo. In condizioni di buona salute, leappaiono visibilmente sane, di un bel colore rosato, forti e brillanti.Se leiniziano a presentare un cambiamento di colore, microfratture, fragilità o altri cambiamenti estetici, è possibile che ci sia in corso un cambiamentofunzionalità metaboliche, un disturbo all’organismo oppure si soffre di qualche patologia specifica. Sono diverse le patologie e i disturbi che colpiscono leprovocandone l’alterazione di aspetto e colore: in alcuni casi si tratta di vere e propriedell’unghia, mentre in altri casi si tratta di patologie che ...