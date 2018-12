Genitori economicamente ansiosi e iper-coinvolti Così la paura della retrocessione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 dicembre 2018) Emotivamente sfiancante e sempre più costoso, in termini di soldi e denaro. Crescere figli oggi comporta un investimento di risorse economiche e psicologiche che però spesso rischia di essere persino controproducente. A lanciare la provocazione è il New York Times che pubblica una lunga inchiesta a firma di Claire Cain Miller, The Relentlessness of Modern Parenting. Il bersaglio è la cosiddetta “alità intensiva”, un termine coniato dalla sociologa Sharon Huys che descrive uno stileale “sempre più centrato sul bambino, affidato agli esperti, emotivamente assorbente, finanziariamente costoso”.Al contrario di quanto si crede, infatti, ilavoratori di oggi passano con i figli lo stesso tempo delle madri casalinghe degli anni Settanta. Cambia anche il modo di stare con i bambini: si legge con loro, li si accompagna alle loro mille attività, si partecipa alle loro ...