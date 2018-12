Brown | la triste storia di un marziano

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) di Oscar Eleni Dicono che per sapere tutto di te stesso devi sapere tutto degli altri. Larry, uno degli allenatori più bravi del mondo, campione NCCA e nella NBA, non deve averci pensato quando ha accettato di venire ad allenare in Italia dopo l'offerta di Torino, una squadra importante da dove, però, erano già scappati Luca ...