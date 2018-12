(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Sci alpino - le gare di oggi a Bormio e Semmering (29 dicembre) : orari e come vederle in tv e streaming : Si chiude il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli atleti, tra Bormio e Semmering, saranno impegnati nelle due ultime prove dell’anno, prima di darsi l’arrivederci all’inizio del nuovo anno. Gli uomini se la vedranno in un supergigante, mentre le donne chiuderanno con uno slalom speciale. L’ultimo giorno di gare dell’anno, tra Bormio e Semmering, sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed ...

LIVE Juventus-Sampdoria - DIRETTA Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi (sabato 29 dicembre) alle ore 12.30 la Juventus affronterà all’Allianz Stadium la Sampdoria nella 19ma giornata di Serie A. I bianconeri vogliono chiudere da imbattuti il girone d’andata e davanti al proprio pubblico conquistare una vittoria che permetterebbe di siglare un nuovo record di punti (53). La squadra di Allegri si troverà però di fronte un avversario ostico, visto che i blucerchiati arrivano da tre successi ...

Sabato 29 dicembre :

Le prime pagine di oggi : La giornata agitata alla Camera sulla legge di bilancio, Salvini contrario alla chiusura degli stadi, e la morte di Amos Oz

Lo spot sui risarcimenti per i casi di malasanità che ha fatto infuriare i medici : È polemica per uno spot mandato in onda in prima serata anche dalla Rai sui risarcimenti per i casi di malasanità che ha suscitato l"indignazione" dei medici italiani. È intervenuto l'Ordine, affiancato da diversi sindacati, per protestare per quello che ha definito "un messaggio pubblicitario falso, fuorviante e rischioso" e la Rai ha deciso di sospendere in via cautelativa lo spot della ...

Pogba ridiventa Pogba : la solita storia della star in campo che batte quella in panchina : L’Equipe, il quotidiano francese che esalta fedelmente gli atleti nazionali nel nome di monsieur Chauvin, ha titolato in prima pagina “POGBACK”. Esaltando la seconda super prestazione del suo fenomeno a corrente alternata, decisivo nel rilancio del Manchester United in Premier League col 5-1 di Cardiff (tre assist) e il 3-1 all’Old Trafford (doppietta). “Paul sembra liberato da quando è andato via l’ex ...

Foligno - abbandonata da un'auto vicino al pronto soccorso - donna muore poco dopo. Caccia all'auto fantasma. Probabile overdose tra le cause. : di Giovanni Camirri Foligno - abbandonata da un'auto vicino al pronto soccorso, muore poco dopo. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato. A perdere la vita una 40enne folignate in presunta ...

Roma - piazza Navona made in China Blitz sui banchi : multati in 40 : La concessione rilasciata dal Dipartimento attività produttive del Comune prevede la vendita di prodotti alimentari e artigianali ben specificati: dai torroni di Bagnara , Reggio Calabria, Igp ai ...

Cosa fare nel weekend e nel lungo ponte di Capodanno : ... alle 22 presso il teatro Il Maggiore VERBANIA Capodanno in Piazza: dalle 23 animazione, musica, spettacoli SANTA MARIA MAGGIORE Passeggiata naturalistica 'Le piante augurali...sacre e simboliche': ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio Il TRAFFICO è scorrevole SUlle STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO Segnalata nebbia a banchi sull’ a1 milano napoli tra colleferro e ceprano. Prestate attenzione poiche la visibilità è molto ridotta. nebbia segnalata anche tra chiusi e ponzano Romano e sulla diramazione Roma nord tra castel nuovo di porto e ...

Filippine : forte scossa di terremoto a largo di Davao - 29 dicembre 2018 : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 dicembre 2018, esattamente alle 04.39 italiane (corrispondenti alle 12.39 locali), nell'oceano Pacifico occidentale a largo delle...

Siena - 17enne investito : caccia al pirata : 8.31 Nel Senese è caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni. Il giovane è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Siena, dove era stato trasportato dopo essere stato travolto da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'investimento è avvenuto a Sovicille (Siena) nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano. Il ragazzo stava camminando sul ciglio della strada provinciale ...

Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti : "Lo stimo - è un ragazzo intelligente e innovativo" : Walter Nudo, con un video postato su Instagram, ha voluto mettere a tacere il pettegolezzo dopo la pubblicazione (per sbaglio) di un audio di Francesco Facchinetti, in cui lo definiva 'demente'. Ecco la video risposta del vincitore del 'Grande Fratello Vip':prosegui la letturaWalter Nudo risponde a Francesco Facchinetti: "Lo stimo, è un ragazzo intelligente e innovativo" pubblicato su Gossipblog.it 29 dicembre 2018 08:00.