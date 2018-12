Programmazione tv di fine anno | Capodanno in Musica su Canale 5 | L' anno che verrà su Rai 1

Blastingnews

: Programmazione tv di fine anno: Capodanno in Musica su Canale5, L'anno che verrà su Rai1 - GaetanoMasiello : Programmazione tv di fine anno: Capodanno in Musica su Canale5, L'anno che verrà su Rai1 - ninakreuz : La programmazione mensile della Rai da sogno: - la settimana Sanremese - maratona di soli classici Disney - staff… - TempestaItalian : #IlSegreto: La programmazione di fine anno! -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) I programmi televisivi per le serate del 31 dicembre e del primo gennaio sono all'insegna del tanto divertimento, infatti sia su Rai Uno che su5 la fda padrone i concerti di, ma i palinsesti televisivi sia per la Rai che per Mediaset hprogrammato anche tanti film d'animazione e non solo per intrattenere il pubblico in queste due giornate di festa.Lunedì 31 Dicembre in tv Ultimo dell'che come di tradizione viene aperto con il messaggio del Presidente della Repubblica, che andrò in onda su tutte le Reti a partire dalle ore 20,25. La sfida degli ascolti televisivi sarà combattuta principalmente tra Rai Uno e5, infatti sulle due reti andrin onda i concerti diche intratteril pubblico fino allo scoccare della mezzanotte per festeggiare l'arrivo del 2019. La trasmissione "L'che" condotta da Amadeus andrà in onda su Rai ...