New York | pioggia di acquisti su Coty

New York : amplia l'ascesa General Electric : Grande giornata per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,13%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , ...

New York - centrato il jackpot da 294 milioni di dollari della lotteria Powerball : Sicuramente saranno delle festività natalizie tutte da ricordare per un fortunato giocatore della lotteria Powerball, negli Usa, che ha centrato uno dei più alti jackpot di sempre della stessa lotteria: ben 294 milioni di dollari, pari a circa 258 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e da ABC7Ny, il biglietto vincente è stato venduto in una stazione di servizio a Brooklyn. L'identità del vincitore non è stata ancora resa ...

La strana luce blu che ha illuminato il cielo di New York : L'esplosione di un trasformatore in una centrale elettrica di New York, la notte tra il 27 e il 28 dicembre, ha temporaneamente tinto di blu lo skyline più famoso del mondo. L'incidente, attribuito a ...

Paura Ufo a New York : esplosione e grande luce azzurra nei cieli. Ma il sindaco rassicura : "Nessuna invasione aliena" : Momenti di Paura a New York dove l'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel ...

Usa - una luce blu accende il cielo di New York : “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio - è esplosa una centrale elettrica” : Il cielo di New York giovedì sera si è illuminato di blu, scatenando la curiosità degli abitanti della Grande Mela che sui social si sono interrogati su cosa stesse accadendo: un’invasione aliena? La spiegazione è decisamente più banale: c’è stata un’esplosione alla centrale elettrica locale. “Le luci che avete visto su tutta la città – ha spiegato il dipartimento di polizia su Twitter – provengono dall’esplosione ...