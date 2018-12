Manovra | bagarre alla Camera | Il governo pone la fiducia | il Pd fa ricorso

La Manovra all'esame della Camera - Bagarre in Aula - governo pone la fiducia : Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sulla Manovra economica. L'annuncio è stato fatto dal ministro Fraccaro. Prima dell'inizio dell'esame del testo, in Aula ci sono stati attimi di ...

Manovra - in Aula scoppia la bagarre Fico : «Evitiamo questo spettacolo : scoppia la bagarre alla Camera prima che inizi l'esame della Manovra . La seduta è stata sospesa per un paio d'ore e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele ...

Manovra : bagarre in Aula per stop emendamenti - governo pone la fiducia | : Il via libera definitivo è atteso per domani. Conte: "Il testo è in continuità con gli impegni del governo innovativo". Protesta delle opposizioni. Fiano chiede l'intervento di Fico. Seduta alla ...

Manovra in Aula. Governo pone la questione di fiducia. Bagarre col Pd : "Nessuna discussione" : Ieri Tria in Commissione bilancio E ieri era stata Bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si erano ...

Bagarre alla Camera sulla Manovra. Seduta sospesa e dure critiche a Fico : Opposizioni all'attacco contro per la decisione della Commissione Bilancio di trasmettere il testo senza alcuna votazione. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo -

Manovra - bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere

Manovra - bagarre alla Camera | Live : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra - bagarre alla Camera : seduta sospesa per ore - poi Fico riesce a placare gli animi : E' partita con una bagarre nell'Aula alla Camera l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa a lungo e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano, Pd, e ...

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra - Pd scatenato contro Fico : scoppia la bagarre. Deputati dem e FdI placcati dai commessi : urla e parolacce : Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla Manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo ...

La Manovra all'esame della Camera | Bagarre in Aula : riprende la seduta | Live : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...

Manovra - bagarre alla Camera : Fico sospende la seduta : Scoppia la bagarre alla Camera prima che inizi l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano (Pd)...

Manovra : bagarre in Aula - seduta sospesa : ANSA, - ROMA, 28 DIC - E' bagarre nell'Aula della Camera prima che inizi l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. ...