Audio Mac non funziona | soluzione

Inter - giallo sull’ Audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan , multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’ Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie , Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...

Audio e testo di Thank You - Next di Ariana Grande - nel nuovo singolo tutti gli ex fidanzati e l’omaggio a Mac Miller : Aveva promesso ai fan che avrebbe pubblicato nuova musica prima del previsto e in effetti Thank You, Next di Ariana Grande è stato rilasciato in modo del tutto inaspettato alla mezzanotte tra sabato 3 e domenica 4 novembre su Spotify e Youtube. La popstar americana, dopo un mese trascorso nel lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller, ha deciso di tornare sulle scene con un brano biografico ispirato alle relazioni sentimentali più ...