Uomini e Donne Natale insieme per Gemma Galgani e Ida Platano ma | Trono Over

Uomini e Donne Over : Gemma Galgani incontra una vecchia conoscenza del programma : Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani e Ida Platano si incontrano: amicizia sempre più forte anche fuori dal programma Gemma Galgani non avrà trovato l'amore a Uomini e Donne ma, ad oggi, una delle cose più belle che il programma le ha regalato è sicuramente l'amicizia con Ida Platano. Le dame del Trono Over,

Uomini e donne - la dedica d'amore di Gemma : 'Grazie Umbi - i nostri momenti sono magici' : I fan di Uomini e donne trono over hanno avuto modo di notare la dedica speciale che Gemma Galgani ha pubblicato in queste ore sui social. La dama torinese, protagonista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ha pubblicato un video che suona come una vera e propria dedica d'amore nei confronti del piccolo Umberto, che a quanto pare potrebbe essere un nipotino della protagonista del trono over.

Uomini e donne - Natale straziante : Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : Uomini e donne, brutte notizie d'amore. La tronista Nilufar Addati e il corteggiatore Giordano Mazzocchi si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme. I due, che hanno partecipato insieme anche a Temptation Island, hanno condiviso i momenti più belli delle feste in famiglia su Instagram.

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : la Addati nostalgica : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme: la Addati spiega il motivo e si lascia prendere dalla nostalgia Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno passato il Natale insieme quest'anno. Ha raccontare tutto, come al solito, sono stati i due ex protagonisti di Uomini e Donne in

Uomini e donne - tre coppie si sposano nel 2019 : Clarissa e Federico all'altare : Il 2019 sarà decisamente fortunato per tre coppie nate nello studio di Uomini e donne: possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo al matrimonio tra alcuni dei protagonisti che si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una di queste è quella composta dall'ex Miss Italia, Clarissa Marchese e dal suo fidanzato Federico. Tre coppie di Uomini e donne si sposano nel 2019 I due, che

Uomini e Donne : Ida Platano a cena con una persona speciale. FOTO : Ida Platano esce con Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Ida Platano e Gemma Galgani hanno trascorso una serata speciale ieri sera. Le due dame del Trono Over hanno stretto una forte amicizia durante l'esperienza a Uomini e Donne. Ieri sera Ida Platano ha raggiunto Gemma Galgani a Torino. L'ex di Riccardo Guarnieri è stata ospite della 68enne e, dopo aver visto lo spettacolo di Pintus a teatro, ha cenato con lei.

Uomini e Donne / Gemma Galgani cacciata per colpa di Tina Cipollari? 'La De Filippi è stufa' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani cacciata per colpa di Tina Cipollari? Spunta il gossip sulle due dame

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Credevo di non arrivarci neanche a questo Natale. Quest'anno - gioie e tortellini!" : E' un Natale speciale per Valentina Dallari, la dj bolognese ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia, reduce da una lunga battaglia contro l'anoressia e da una lunga permanenza all'interno di una struttura specializzata.Valentina Dallari ha trascorso il Natale in famiglia, lasciandosi andare, senza problemi, alle gioie della tavola.

Uomini e Donne/ Marco Firpo : 'ho rischiato di morire durante un'intervento' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella, ancora silenzio sui social. Intanto per la dama è in arrivo una sorpresa...

Uomini e Donne news : Andrea sogna la "magia" - poi sbotta : cos'ha fatto Teresa? : Andrea Dal Corso e Teresa Langella news, Instagram tra sogni e polemiche Andrea Dal Corso è senz'altro uno dei corteggiatori più contestati di tutto Uomini e Donne, visto che è da quando è iniziato Temptation Island che lo hanno accusato di essere lì solo per visibilità. Accuse legittime, come lo sarebbero quelle nei confronti di

Uomini e Donne anticipazioni: 3 coppie si sposeranno nel 2019 : Uomini e Donne anticipazioni: ex tronisti ed ex corteggiatori che si sposeranno l'anno nuovo Il 2019 sarà un anno importante per alcune coppie di Uomini e Donne. In particolare tre, tra ex tronisti ed ex corteggiatori, hanno deciso di convolare a nozze proprio il prossimo anno. Con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e