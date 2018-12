Mediaset | Canale 5 da record | a novembre lo share supera Rai 1 | gode Pier Silvio

Ultimo - Caccia ai Narcos - mercoledì e giovedì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play : mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre, in prima serata, alle 21:20 circa, Canale 5 manda in onda "Ultimo - Caccia ai Narcos", quinta avventura televisiva del famoso capitano dei Carabinieri che arrestò il boss mafioso Totò Riina. Visibile anche in streaming online su Mediaset Play, questo nuovo capitolo della serie sarà ambientato in Messico e, a differenza delle precedenti stagioni, non sarà ispirato a una reale azione compiuta dal celebre ...

L'Amica Geniale - incubo per Canale 5 : la rete ammiraglia Mediaset s'arrende - cifre mostruose per Rai 1 : L'Italia è stata conquistata da L'Amica Geniale , la fiction di Rai 1 basata sui romanzi di Elena Ferrante . La terza puntata in onda martedì 11 dicembre ha fatto il consueto botto di share: 28,7% ...

Verissimo - Silvia Toffanin porta Mediaset nello spazio : un picco da urlo su Canale 5 : Altro giro, altro trionfo per Silvia Toffanin e il suo Verissimo . Si parla dello share raggranellato dal programma di Canale 5 nella puntata di sabato 8 dicembre. Il consueto botto: Verissimo ha ...

Mediaset - il calo degli ascolti segna la crisi di Canale 5 in prima serata : per salvare la situazione spunta l’ipotesi Uomini e Donne : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? in prime time su Canale 5, a febbraio lo sbarco in prima serata di Uomini e Donne, l’ipotesi promozione (rimozione?) per Domenica Live: la rete ammiraglia del Biscione prova a superare il momento di crisi che vive da qualche mese affidandosi a titoli di punta del daytime. Con una nota a margine: l’attesa di risultati positivi risparmiando e non poco sui costi. Il quiz condotto da Gerry ...

'A Natale mi sposo' - domani in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play : Nella prima serata di mercoledì, 5 dicembre, alle 21:20 circa, Canale 5 manderà in onda A Natale mi sposo, film del 2010 con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. La pellicola rappresenta un classico cinepanettone, ovvero uno di quei lungometraggi che escono nelle sale cinematografiche nel corso del periodo natalizio. La regia è di Paolo Costella, mentre le location dov'è stato girato il film comprendono la città di Roma, la località di Castel del ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio 'fritto' da Mediaset : ascolti - la clamorosa sfida di Canale 5 : Meno male: i buoni sono tornati. Iniziavamo quasi a temere per loro. Negli ultimi anni, sembrava infatti che 'serie tv cult' dovesse per forza fare rima con anti-eroe: da Breaking Bad in avanti, ...

Palinsesti Mediaset - Barbara D’Urso pronta ad andare in onda la domenica sera? E al suo posto ecco chi potrebbe occupare il pomeriggio di Canale5 : Dal 4 novembre 2012 Barbara D’Urso è alla conduzione di domenica Live, spazio che aveva occupato già da settembre 2009 a dicembre 2010 con domenica 5. Il discusso contenitore, spesso nel mirino con le accuse di trash, potrebbe abbandonare la fascia pomeridiana per occupare quella serale, la notizia è stata anticipata dal sito di Davide Maggio. Mediaset, dopo i bassi ascolti del Grande Fratello Vip, avrebbe messo in stand by ...

New Amsterdam - da domenica 2 dicembre in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play : Da domenica 2 dicembre, in prima serata tv su Canale 5, i telespettatori potranno vedere svolazzare i camici bianchi dei dottori di New Amsterdam. Nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, questo medical drama di produzione statunitense va a prendere il posto de L'Isola di Pietro. Per quanto concerne il contenuto, questa serialità può essere paragonata ad una sorta di E.R. – Medici in prima linea aggiornata ai tempi correnti. Tra i ...

Nations League - alle 20 - 45 Croazia-Spagna in diretta su Canale 5 e SportMediaset.it : Grande serata di calcio internazionale. Croazia-Spagna di stasera, diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it alle 20:45, è una sfida testacoda del gruppo 4 della Lega A di Nations League . I ...

Canale5 spiazza tutti e lancia New Amsterdam : Mediaset tenta il colpaccio sulla scia di The Good Doctor? : Colpo di scena nella programmazione di Canale 5 dove sparisce Riviera (in realtà i suoi promo sono out da qualche settimana) e compare New Amsterdam. In piena crisi di ascolti, Mediaset tenta il colpaccio optando per una nuova corsia e nuovi dottori e, magari, tentando la stessa fortuna che Rai1 ha ottenuto con Shaun e The Good Doctor. Siamo sicuri che le due serie sono molto diverse e i loro personaggi lo sono ma questa potrebbe essere ...

Antonella Clerici via dalla RAI per Mediaset? Ecco il programma su Canale 5 dove la potremmo vedere : Antonella Clerici è la conduttrice di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora, su Raiuno. Gli ascolti, però, del programma non decollano e ora esce fuori un rumors di Tvblog su un possibile passaggio della conduttrice a Mediaset. Ecco in quale programma di Canale 5 la vedremo in compagnia di Paolo Bonolis ed Ezio Greggio.

