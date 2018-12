Manovra | Tria riferirà in commissione alla Camera alle 20 | 30

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Tria stasera riferisce in Commissione : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Opposizioni - Tria torni spiegare Manovra : Il ministro dell'Economia - rendono noto fonti del Mef - tuttavia non tornerà in Parlamento ad illustrare la Manovra dopo i cambiamenti apportati al Senato.

Opposizioni - Tria torni spiegare Manovra : Il ministro dell'Economia - rendono noto fonti del Mef - tuttavia non tornerà in Parlamento ad illustrare la Manovra dopo i cambiamenti apportati al Senato.

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

La Manovra 'differente' e il battesimo della triarchia : Va bene guardare ai cittadini senza reddito e ad una parte di pensionandi, ma l'economia si rilancia creando più lavoro e mettendo in circolo più ricchezza.

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla Manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Manovra - Tria : 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di noi - non il contrario' : La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.

Manovra - Giovanni Tria : 'Colpa della Francia se Commissione Ue così dura con l'Italia' : Tutta colpa della Francia . O, almeno, così ha spiegato Giovanni Tria intervistato su Radio24 da Maria Latella e Oscar Giannino. Secondo il ministro dell'Economia ' i problemi che si sono creati in Francia hanno reso la Commissione Ue più rigida verso l'Italia, perchè la parte più rigorista si era preoccupata che essendo meno rigida con l'Italia poi ...

Manovra - Tria : 'Situazione in Francia ha irrigidito la Ue con noi' : Sul tema della Manovra, la Commissione europea è stata "resa più rigida verso l'Italia" dai problemi "che si sono creati in Francia". A indicarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale in Europa "la parte più rigorista si era preoccupata che, essendo meno rigida con l'Italia, poi ci sarebbero state altre richieste da parte di altri Stati". ...

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Quota 100 - Giorgetti : “Non credo che esca un pensionato ed entri un lavoratore. Manovra - Tria bravo a frenare all’ultimo” : La Manovra è in dirittura d’arrivo, almeno nelle intenzioni del governo. Il reddito di cittadinanza e la Quota 100 per la riforma delle pensioni arriveranno per decreto all’inizio del 2019 e tra le due anime del governo continua la dialettica sui principali temi in gioco. “Non sono tra quelli che sostengono che esce un pensionato ed entra un lavoratore nuovo”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, ...

Manovra - Tria : Recessione? Speriamo di evitarla : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria : 'Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno dal 1 aprile' : Lo annuncia il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione di Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa. CON CALO SPREAD AVREMO 2 MLD IN PIÙ Gli 'obiettivi di bilancio sono ...