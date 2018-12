Manovra | l' Ufficio parlamentare di bilancio | ' Nel 2019 aumenta la pressione fiscale'

"Manovra recessiva" - l'allarme dell'ufficio Bilancio : ''Non vi è dubbio'' che nel 2019 l'Italia corre il rischio di una recessione. ''La possibilità c'è ma dire che già oggi siamo in recessione...''. E' quanto dice il presidente dell'ufficio parlamentare ...

Manovra - Ufficio parlamentare Bilancio : “È recessiva nel 2020-21. Il prossimo anno pil reale non crescerà dell’1 ma dello 0 - 8” : La Manovra a un passo dall’approvazione è “chiaramente recessiva nel 2020-21, lo dice anche il governo”. È questa la valutazione espressa dall’Ufficio parlamentare di Bilancio durante l’audizione in commissione alla Camera, nel corso della quale il presidente, Giuseppe Pisauro, ha sottolineato anche il “disallineamento” sulla crescita reale tra le stime dell’Upb e quelle del governo nonché ...

Manovra - in ufficio in monopattino : un emendamento per la micromobilità sostenibile : DALLA FERMATA del mezzo pubblico al posto di lavoro con un monopattino elettrico o un hoverboard, mezzi che non inquinano e che si possono poi tenere sotto la scrivania. È questa la micromobilità che ...

Nelle audizioni parlamentari le voci tecniche - Istat e Ufficio di Bilancio - sui numeri in ballo nella Manovra : Per l'Istat l'1,2% di crescita può essere possibile solo se nell'ultimo trimestre il pil arriva allo 0,4%. Dubbiosa anche la Corte dei Conti mentre per l'Ufficio di Bilancio Quota 10 costerebbe un ...