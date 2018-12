Il Segreto | Julieta chiede aiuto a Fe dopo le prese in giro di Fernando

Anticipazioni Il Segreto : Fernando propone a Julieta di annullare le sue nozze : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella spagnola campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni da lunedì 1 a venerdì 4 gennaio, rivelano che Fernando si presenterà alle nozze di Irene e Severo, mentre Raimundo riceverà notizie da Donna Francisca. Infine Julieta potrebbe tornare ad essere una donna libera grazie al figlio di Olmo. Spoiler Il Segreto: Severo rifiuta il regalo di Fernando Il diabolico figlio di Olmo Mesia andrà al ...

Spoiler Il Segreto : Fernando invita Julieta a divorziare - la lettera di Francisca : La popolare telenovela di origini iberiche “Il Segreto”, ambientata nella cittadina di Puente Viejo, non smette mai di stupire il pubblico. Negli episodi della prossima settimana, l’ex locandiere Raimundo Ulloa, finalmente, riceverà un messaggio dalla moglie Francisca Montenegro che gli dirà di aspettarla. Il malvagio personaggio del passato rientrato in scena in Italia da poco, ovvero Fernando Mesia, inviterà, invece, Julieta Uriarte ad ...

Il Segreto - trame al 4 gennaio : Fernando cerca di far aprire gli occhi a Julieta : Lunedì 31 dicembre comincia una nuova settimana piena di colpi di scena per i milioni di telespettatori italiani interessati a scoprire cosa accadrà intorno al rapporto tra Prudencio e Julieta. La giovane donna ha creduto alla buona fede dell'Ortega, ma è a conoscenza di cosa può essere capace il fratello di Saul. Intanto Severo e Irene sono pronti per fare un passo importante nella loro relazione. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Il Segreto anticipazioni : Julieta vuole vendicare la morte di Saul ad ogni costo : Il Segreto - Claudia Galàn (Julieta) La settimana natalizia sarà corta per Il Segreto, ma non priva di colpi di scena. La telenovela spagnola, in onda nella sua collocazione regolare del pomeriggio di Canale 5 soltanto nelle giornate di giovedì e venerdì, farà compagnia al pubblico anche il giorno di Natale, ma su Rete 4 e in prime time. Al centro della narrazione ancora Julieta, che vuole vendicare la morte dell’amato Saul, ignorando che, ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta cambia look - Antolina scompare nel nulla : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Le Anticipazioni dal 1 al 4 gennaio, svelano che Julieta deciderà di cambiare aspetto, mentre Raimundo chiederà informazioni a Fernando su Donna Francisca. Infine Isaac sarà in pensiero per la scomparsa di Antolina. Il Segreto: Fernando denigra Prudencio Fernando consegnerà ad Irene e Severo una busta piena di soldi come regalo per il loro matrimonio ...

Il Segreto - Julieta torna in Villa : anticipazioni puntata 25 dicembre : Il pubblico è fedele a Il Segreto e la soap non tradisce i suoi telespettatori anche nel giorno di festa. Martedì 25 dicembre, tra una fetta di panettone e un digestivo per sturare il pranzo che non ne vuol sapere di togliersi dallo stomaco, Rete 4 trasmette un nuovo appuntamento serale con la soap opera spagnola. Tutti pronti dunque alle 21.25 per immergerci nelle avventure torbide di Puente Viejo. Ecco le anticipazioni. LE TRAME DELLA ...

Il Segreto - spoiler : Julieta viene umiliata da Fernando - Severo e Irene si sposano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto in onda la prossima settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, dove assisteremo al ritorno di Julieta a Villa Montenegro. La giovane, persuasa da Prudencio, sarà convinta che il colpevole della morte di Saul sia Fernando Mesia; accetterà così la proposta del marito di tornare a vivere sotto lo stesso tetto per poter scoprire la verità su quanto accaduto all'amato. La presenza di ...

Spoiler Il Segreto : Julieta decide di uccidere Prudencio per vendicare Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che da ormai tanti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice Claudia Galan. La nipote di Consuelo, infatti, scoprirà che il suo perfido marito ha ucciso Saul grazie ad una confessione di Fernando. Per tale motivo, la giovane deciderà di vendicarsi di Prudencio, se un ...

Il Segreto - trame : Julieta rimanda le nozze - Fernando vuole lasciare Puente Viejo : Torna l'appuntamento con le news su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda in questo periodo in Spagna, svelano che Julieta Uriarte si sentirà minacciata da qualcuno di misterioso, mentre Fernando prenderà una decisione che rattristerà Maria. Il Segreto, anticipazioni: Fernando lascia Puente Viejo? Elsa deciderà di incontrare ...

Il Segreto - spoiler : Fernando contro Severo - Julieta torna a vivere alla Casona : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che nella settimana natalizia vedrà qualche cambiamento di programmazione. Lunedì 24 dicembre la telenovela iberica non andrà in onda, così come mercoledì 26 dicembre, mentre il giorno di natale, ci terrà compagnia con un appuntamento serale su rete 4. Colpi di scena e vicende appassionanti attendono gli affezionati telespettatori dunque, anche nella settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre ...

Spoiler Il Segreto : la scomparsa di Esperanza e Beltran - Julieta non vuole sposare Saul : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra è sempre più coinvolgente. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda sarà sempre più preoccupata perché Mauricio dopo aver condotto delle ricerche su ordine di Francisca Montenegro non riuscirà a trovare Esperanza e Beltran. Julieta Uriarte invece dimostrerà di non essere intenzionata a ...

Il Segreto - Julieta vuole vendetta per Saul : anticipazioni trame 27 e 28 dicembre : Appuntamento doppio e straordinario per Il segreto, la soap opera spagnola che narra delle misteriose vicende che si dipanano in quel di Puente Viejo: la serie va in onda solamente giovedì 27 e venerdì 28 dicembre su Canale 5 alle 15.40.per via delle festività natalizie e del loro palinsesto ad hoc che causa la cancellazione delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. Attenzione anche al cambio di orario: Il segreto non va ...

Spoiler Il Segreto 22 dicembre : Julieta torna alla Casona : Continuano su Mediaset le vicende de Il Segreto di Puente Viejo, che tanta simpatia ha riscosso tra il pubblico italiano e non solo. Vediamo di seguito che cosa ci dobbiamo aspettare. Il crollo improvviso di parte del tetto della casa di Isaac provoca grande sbalordimento ma in fin dei conti non si contano feriti o peggio morti. Anticipazioni 22 dicembre: Don Berengario offre l'alloggio in parrocchia Don Berengario da parte sua mostra ancora il ...