I digiuni durante le festività natalizie non aiutano a dimagrire

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nel corso di questesi tende ad esagerare un po' a tavola. Le conseguenze si scontano qualche settimana dopo, quando la bilancia ci servirà il conto di questi eccessi alimentari. Alcuni per evitare di mettere peso nel corso di questeoptano per una soluzione estrema: il digiuno. In realtà se intrapreso per, si tratta di una scelta piuttosto avventata. Digiunare infatti non soltanto sarebbe inutile, ma potrebbe avere anche un impatto pericoloso per la salute. In particolare è questo il monito lanciato da Marco Silano, che dirige l'Unità operativa alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto superiore di sanità.Digiunare non servele feste: parola di esperto Digiunare prima o dopo un'abbuffata in realtà è un comportamento che si rivela del tutto controproducente, in quanto va ad incidere sull'assetto ormonale, in particolare sull'insulina. ...