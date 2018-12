Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso | 3 medici indagati a

Glasgow - Bimba di 2 anni lasciata morire di fame fra la sporcizia : Una morte orribile quella della piccola Lauren Wade , trovata in fin di vita in un appartamento di Glasgow , Scozia. La bambina, di soli due anni , è letteralmente morta di fame nella totale ...

Scozia : Bimba di 2 anni morì per denutrizione - genitori ammettono di essere colpevoli : E' una vicenda davvero terribile quella accaduta a Glasgow, in Scozia, nel 2015, dove una coppia, Margaret Wade, 38 anni e Marie Sweeney, 37 anni, lasciarono morire la loro bimba di due anni, Lauren Wade, che avevano tanto voluto. Secondo quanto riferisce la stampa scozzese, in particolare il giornale Scottish Sun, le due giovai madri avevano da poco perso il lavoro e quindi non sarebbero riuscite a portare avanti la famiglia. Quando le forze ...