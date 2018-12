Trump contro tutti | ' Shutdown finchè non avremo un muro col Messico'

CAOS SIRIA/ La rivincita di Trump contro la Clinton e il partito pro-Isis : Trump terrà realmente fede al proposito di ritirarsi dalla SIRIA? Ecco cosa potrebbe cambiare. Ma le resistenze del partito delle lobbies sono molte.

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Trump - nuovo affondo contro la Fed : «E’ l’unico problema dell'economia americana» : Il presidente americano ha lanciato un nuovo attacco alla Federal Reserve, ovvero la banca centrale degli Usa, su Twitter: «Non sa percepire il mercato»

La furia di Trump contro Mattis : "Lasci due mesi prima" : Le polemiche scatenate dalla lettera di dimissione di Jim Mattis hanno mandato su tutte le furie Donald Trump . Che ora, a sorpresa, ha anticipato di ben due mesi l'uscita del generale a riposo dal ...

Contro Trump - lascia inviato Usa anti Is : 18.44 L'inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria. McGurk doveva lasciare a febbraio 2019. Secondo lui l'Isis è in fuga, ma non sconfitto e il prematuro ritiro potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa. Dal canto suo Trump: "In Siria saremmo dovuti restare 3 mesi: accadeva 7 anni fa. Quando sono ...

Siria - Francia e Regno Unito contro Trump : "Isis è ancora una minaccia" : Donald Trump è determinato a ritirare le truppe americane dalla Siria. "Riportiamo i nostri ragazzi a casa", ha detto dopo aver proclamato, su Twitter, di aver sconfitto l'Isis. Non sono propriamente della stessa idea altri membri della coalizione impegnata sul fronte: "Sono stati fatti enormi progressi ma l'organizzazione terroristica rimane una minaccia e dovrebbe essere sconfitta", ha reso noto il Ministero degli Esteri britannico ...

La Francia continuerà la lotta contro il terrorismo in Siria nonostante decisione di Trump - : La ministra per gli Affari Europei Nathalie Loiseau ha indicato le diverse priorità di Parigi e Washington nella regione. La Francia intende continuare la lotta contro il terrorismo in Siria, ...

Immigrazione : Stati Uniti - giudice si esprime contro politica di Trump che blocca richiesta d'asilo per vittime di violenza domestica : Washington, 19 dic 22:30 - , Agenzia Nova, - Un giudice federale ha criticato la politica dell'amministrazione Trump che ha respinto i richiedenti asilo che affermavano di subire violenza domestica o violenza di gruppo. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Emmet Sullivan, ha ...

Trump ordina il ritiro dalla Siria : «L'Isis è sconfitto». Ma con il Pentagono è scontro : Via dalla Siria entro 30 giorni. L'ordine è arrivato direttamente da Donald Trump, che vuole il ritiro «pieno e immediato» di tutte le truppe Usa nella regione orientale del...

La Trump Foundation si dissolve. Colpo giudiziario contro il Presidente : Trump dice che la procuratrice generale Underwood sta facendo politica contro di lui, e tra poco le cose andranno anche peggio, ha annunciato, visto che la sua sostituta ha già dichiarato di avere un'...

Italia contro "l'Accordo del secolo" promesso da Trump per Israele e Palestina : Italia, Francia, Olanda, Polonia, Svezia, Regno Unito, Belgio, Germania. Otto Paesi Ue, membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, bocciano l'"Accordo del secolo" che l'amministrazione Trump sta ultimando e che, secondo gli uomini che lo hanno definito, porterà alla fine del conflitto israelo-palestinese. Un piano evocato dall'ambasciatrice uscente Usa al Palazzo di Vetro nel suo ultimo intervento al Consiglio di Sicurezza. ...

Trump (e non solo) contro Huawei - perché? : Trump combatte la guerra commerciale con la Cina attaccando le aziende come Huawei e ZTE accusandole di spiare i propri utenti e di agire contro la sovranità dell’impero statunitense e per farlo coinvolge anche gli [...] L'articolo Trump (e non solo) contro Huawei, perché? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Bimbo in fin di vita - mamma vince la battaglia contro il travel ban di Trump : potrà vederlo : Shaima Swileh, una donna yemenita, ha ottenuto una esenzione dal travel ban di Donald Trump che le consentirà di partire per la California e dare l'ultimo saluto al figlio Abdullah ormai in fin di vita. Il visto era stato negato perché il suo Paese, lo Yemen, è tra quelli messi al bando da Trump per motivi di sicurezza.Continua a leggere

Trump contro rialzi tassi : 'Spero che Fed legga WSJ Editorial - non rendete mercato più illiquido' : "Spero che chi è alla Fed leggerà il Wall Street Journal Editorial, prima di commettere un nuovo errore. Ancora, non rendete il mercato più illiquido di quello che già è. E basta con i 50 B's. Cercate ...