Treni alta velocità Roma-Napoli in ritardo per un guasto sulla linea

Treni alta velocità Roma-Napoli : guasti e ritardi fino a 100 minuti : Dalle 16 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli è rallentata in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Lo ...

Treni in ritardo : in tilt l'alta velocità Roma-Napoli : Treni in ritardo in media di 60 minuti, con punte fino a 90 minuti. Alta velocità dirottata su Cassino e Formia...

AltaVelocita.it il primo motore ricerca multiplo per Treni : Firenze, 17 dic., askanews, - Dalla startup Trenìt! arriva AltaVelocita.it, il portale gratuito per chi cerca i treni più economici per viaggiare in Italia. La piattaforma, sia online che a portata di ...

Alta velocità - linee sovraccariche : arriva in ritardo il 44% dei Treni : In quattro anni cresciuti da 271 a 352 i treni Frecce e Italo giornalieri (+30%): strozzature principali nelle stazioni di Milano, Roma e Firenze e sulla Direttissima Roma-Firenze dove pesano anche convogli regionali e cantieri...

Venerdì sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di Trenitalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Orario invernale ITALO - aumento dell'offerta a 92 Treni alta Velocità al giorno : Grazie all'incremento della flotta ITALO con la progressiva entrata in servizio dei 17 nuovi elettrotreni "EVO" prodotti a Savigliano da Alstom che, in aggiunta ai 25 "AGV 575" realizzati sia nello ...

Treni merci sulle linee alta velocità - Ferrovie punta all'ecommerce : Le Ferrovie dello Stato lanciano un nuovo servizio di trasporto merci sulle linee ad alta velocità. Obiettivo: servire la logistica dell'ecommerce