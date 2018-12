L’Eredità | ghigliottina ‘troppo semplice’ | Viviana vince ma il pubblico l’attacca

L’Eredità - ghigliottina troppo semplice : Viviana vince ma il pubblico sospetta e l’attacca : A Natale siamo tutti più buoni, ma se lo sono le risposte ad un quiz allora si scatenano le proteste, così come è accaduto in occasione di due ghigliottine, il gioco conclusivo dell’Eredità, ritenute troppo facili. Una il giorno della Vigilia e una il giorno di Natale. Le puntate del 24 e del 25 dicembre sono valse a Viviana Filomena, la campionessa in carica, la bellezza di 142.500 euro in gettoni d’oro, ma agli occhi degli ...

L’Eredità - ghigliottina troppo semplice : Viviana vince ma il pubblico sospetta : A Natale siamo tutti più buoni, ma se lo sono le risposte ad un quiz allora si scatenano le proteste, così come è accaduto in occasione di due ghigliottine, il gioco conclusivo dell’Eredità, ritenute troppo facili. Una il giorno della Vigilia e una il giorno di Natale. Le puntate del 24 e del 25 dicembre sono valse a Viviana Filomena, la campionessa in carica, la bellezza di 142.500 euro in gettoni d’oro, ma agli occhi degli ...