A Natale Ezio Greggio va a conoscere i genitori della sua giovane fidanzata

Agguato di Natale - fratello di un pentito sotto protezione ucciso con 30 colpi di pistola : è caccia ai killer : L'omicidio è avvenuto a Pesaro, nella serata di martedì 25 dicembre. La vittima è Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un...

Wall Street - la peggior vigilia di Natale della storia : tra shutdown e indiscrezioni su Fed : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi dall’aprile ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Domenica In - indiscrezione sullo show di Mara Venier : il ricordo struggente a poche ore dal Natale : Tra pochi minuti al via la puntata natalizia di Domenica In , condotta dalla mitica Mara Venier su Rai 1. Si parlerà ovviamente dell'imminente Sanremo 2019, insieme a esperti come Dario Salvatori, ...

Tendenza meteo per Natale e proiezioni fino a Capodanno 2019 : Roma - Tendenza meteo Natale 2018 Il campo di alte pressioni che andrà impadronendosi del Mediterraneo non sarà duraturo e sarà messo a dura prova da una nuova perturbazione in arrivo proprio per il periodo di Natale. Rimangono ancora delle incertezze sulla tempistica ma ad oggi ci sono buone possibilità che un fronte freddo attraversi la Penisola nel periodo 25-27 Dicembre. Lo scenario più probabile è che la ...

Natale : rischio influenza e infezioni a tavola - il decalogo Waidid : Natale e Capodanno non solo magia ed incanto per bambini e adulti. Le feste più attese dell’anno, infatti, nascondono alcune insidie che rischiano di compromettere la salute di grandi e piccini. L’influenza, ma anche le infezioni alimentari, raggiungono infatti il loro picco in questo periodo fatto di abbuffate, pasti a casa e fuori casa, freddo intenso e vita all’aria aperta. A raccomandare l’importanza di adottare alcuni precisi accorgimenti è ...

Napoli - trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino : A Napoli c’è chi non si perde d’animo e per evitare gli ingorghi del traffico natalizio si carica l’auto giocattolo sul motorino e procede incurante dei rischi. L'articolo Napoli, trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Oro - metal e rosso : i classici del Natale nelle collezioni make up delle feste : Lo scintillante mondo dei glitter è invece l'universo esplorato da Marc Jacobs con una collezione in edizione limitata e ispirata al trionfale ritorno della tendenza total glam secondo cui tutto è ...

Regali di Natale per uomo : da Bottega Verde la confezione regalo oggi in super offerta : Questa idea regalo è un ottimo pensiero da mettere sotto l'albero per chi vuole regalare dei prodotti per la cura personale...

Genova - prete chiude la chiesa per Natale : “Obiezione di coscienza contro il decreto Salvini” : Don Paolo Farinella, sacerdote di San Torpete, nel centro di Genova, ha deciso di chiudere la chiesa e non celebrare nessuna messa nel periodo della festività natalizie per protestare contro Salvini e contro i fedeli cattolici che lo sostengono: ""Se Gesù, con Maria e Giuseppe, si presentasse da noi per celebrare la sua nascita, col decreto immondo di Salvini, sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perché migrante economico, perché ...

Dl Salvini - chi lo sostiene uccide Dio. A Natale chiuderò la mia chiesa per obiezione di coscienza : Il 2 dicembre 2018 è iniziato il nuovo anno liturgico (anno-C) e come ogni anno comincia con la prima domenica di Avvento, che non è preparazione al Natale ma proiezione del tempo e della storia nell’escatologia. In altri termini, il tempo di Avvento ci offre un ampio contesto dentro il quale scrutare, verificare e valutare la nostra vita e quella del mondo. Il Natale del Signore è un passaggio di questo percorso, anzi il punto di partenza, ...

Come confezionare un cesto di Natale : I cesti di Natale sono un’idea che va molto bene Come regalo ad un collega o amico, ma anche per i parenti. Quelli in commercio hanno costi a volte troppo alti, ma confezionandolo da te risparmierai moltissimo. Non servono grandi doti: ecco Come fare! Cosa mettere nel cesto di Natale fai da te I cesti di Natale fai da te sono un ottimo modo per risparmiare ed allo stesso tempo regalare qualcosa di personalizzato, in linea con i gusti del ...

Babbo Natale propone di vendere neve confezionata in Europa - : Babbo Natale ha proposto a mettere la neve in barattoli e a venderla in Europa con il marchio "neve dal Cremlino". Babbo Natale ha osservato che gli europei gli chiedono sempre di portare la neve. "Ho ...

Intimissimi – Un Natale da star : Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker nella collezione party season [GALLERY] : Un Natale da star con Intimissimi con Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker Intimissimi presenta la sua collezione dedicata alla party season. Ad interpretare i capi due talenti d’eccezioni: Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni. L’icona di stile Sarah Jessica Parker è stata avvistata a New York indossando un top tempestato di paillettes a fantasia stelle sul davanti e tulle sul retro, che ne esaltava tutto il suo charme impeccabile. La ...