Trump | Lo shutdown continua fino a che non ci sono i fondi per il muro

USA - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

Trump : muro serve. Shutdown non cessa : 0.01 Per la sicurezza delle frontiere Usa il presidente Trump non cede: il 'muro' al confine con il Messico serve, dice. E chiede un finanziamento di 5 miliardi di dollari.Lo riferisce la Casa Bianca. Nessuna via d'uscita quindi dallo stallo al Congresso tra repubblicani e democratici, che ha portato al parziale 'Shutdown' dell'attività del governo federale. Il Senato americano si aggiorna al 27 dicembre. Le "trattative proseguono" finché non ...

Non c'è accordo sui 5 miliardi chiesti da Trump per costruire il muro - "shutdown parziale" negli Usa : Non succede solo in Italia. Anche negli Usa si litiga sulla legge di bilancio, al punto da far scattare lo "shutdown parziale", con il blocco di un quarto delle attività federali, legato alla mancanza di fondi.Il Congresso americano non è riuscito a trovare un accordo dell'ultima ora sulla richiesta del presidente Donald Trump di stanziare 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico. La chiusura - la ...

Shutdown del governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Scattato lo shutdown del governo Usa - niente accordo sul budget tra Trump e i democratici : Lo shutdown del governo degli Stati Uniti è Scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

