Scomparso in Valmalenco | trovato cadavere

Scomparso in Valmalenco - trovato corpo : 20.49 Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla (Como), ha avuto un tragico epilogo. Il suo corpo è stato trovato in un bosco in provincia di Sondrio, a poca distanza dal rifugio Barchi a Chiesa in Valmalenco. L'uomo, un agente di commercio, era Scomparso il 7 dicembre scorso e il suo cane, Dante, utilizzato nelle ricerche, puntava proprio verso il ristoro dove Mingarelli era stato visto l'ultima volta, non lontano ...

Il giallo di Mattia - Scomparso in Valmalenco : i cani portano al rifugio : Sono trascorse 2 settimane da quando Mattia Mingarelli, agente di commercio comasco, ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane, 30 anni, approfittando del Ponte dell'Immacolata aveva raggiunto Chiesa in Valmalenco (Sondrio), dove i genitori hanno una baita, per concedersi una piccola vacanza sulla neve. Poi, dopo una breve escursione, è sparito nel nulla. Ora, i cani molecolari hanno fiutato una pista e puntano al rifugio Ai Barchi (dove il ...

