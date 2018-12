Ranking Nba | Golden State dominante Ma occhio a Denver

Nba Team Ranking - Warriors al comando : L'Nba è sempre in cerca di un padrone. Perché i Warriors non sono perfetti come negli anni passati, i Raptors hanno il miglior record della Association ma ogni tanto si prendono qualche pausa. E ...

Nba Team Ranking - Raptors meglio dei Warriors : Sorpasso. Golden State resta la squadra più forte in Nba e la favorita per il titolo, ma non è più in testa al Ranking con cui ogni settimana Gazzetta.it misura i rapporti di forza della Association. ...