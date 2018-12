Messico | morti governatrice e marito

Incidente in Messico : aereo si schianta su una casa - 4 morti : Grave Incidente in Messico: a Culiacan (Sinaloa) un piccolo aereo di linea si è schiantato su una casa. Secondo i media locali vi sarebbero 4 vittime e 2 feriti (entrambi bambini). Il velivolo, della compagnia Aerocalafia, che collega Culiacan a Durango, La Paz e Los Cabos, si è abbattuto sull’edificio per cause non ancora accertate. L'articolo Incidente in Messico: aereo si schianta su una casa, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Narcos Messico : Luna e Peña raccontano le origini di una guerra da 250mila morti : “Lucca è bellissima! There is nothing like Lucca!“, esclama Michael Peña come prima cosa. Lui e il collega Diego Luna sono tra gli ospiti principali dell’area Movie di Lucca Comics & Games 2018 e i protagonisti della prossima stagione di Narcos: Messico, dal 16 novembre su Netflix. Narcos: Messico è del tutto nuovo e autonomo rispetto alle tre stagioni precedenti ambientate in Colombia. Come sempre la narrazione ha origine ...

Messico - agguato agenzia funebre : 4 morti : 6.02 Quattro persone sono state uccise a seguito di un agguato in una agenzia funebre nello Stato di Guerrero, in Messico. Lo hanno fatto sapere le autorità messicane. Il fatto è avvenuto nella città di Iguala. Uomini armati hanno preso d'assalto l'agenzia, dove le 4 vittime si erano recate per identificare un parente assassinato. L'assalto sarebbe collegato a un triplice omicidio avvenuto il giorno precedente.

Maltempo in Messico : la tempesta tropicale “Vicente” provoca 11 morti : La tempesta tropicale “Vicente” ha provocato finora 11 morti (tra cui 7 bambini) in Messico, ed in particolare nello Stato di Oaxaca. Il Coordinamento statale della protezione civile di Oaxaca ha reso noto che le intense precipitazioni che hanno accompagnato la tempesta hanno provocato l’esondazione di fiumi e inondazioni che hanno isolato numerosi villaggi. Evacuati gli abitanti di Tuxtepec e Valle Nacional. L'articolo ...