Lo amo | è il nerazzurro più forte di sempre | Vittorio Feltri | confessione

Mercato Inter - Karamoh : 'Tornerò in nerazzurro - non vogliono un Coutinho bis' : Ha le idee chiare Yann Karamoh, l'esterno di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al club francese del Bordeaux. Il giocatore ha tutte le intenzioni infatti di tornare all'Inter, subito dopo l'esperienza in Francia. La decisione di accasarsi al Bordeaux è stata dettata dalla sua voglia di trovare continuità. Karamoh è un giocatore dalle alte qualità tecniche, e l'esperienza con un altro prestigioso club non potrà sicuramente che ...