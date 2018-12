Anziana uccisa in casa nel Lecchese

Anziana uccisa a martellate nella sua casa di Robbiate - nel Lecchese - : La donna aveva 89 anni. Nell'abitazione c'era il figlio, che è stato portato in ospedale in stato confusionale

Anziana uccisa a martellate in casa : 15.56 Una donna di 89 anni è stata uccisa a martellate nella sua abitazione a Robbiate, nel Lecchese. In casa c'era il figlio che è stato portato in ospedale in stato confusionale.