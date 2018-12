Natale con mamma o con papà?

Buon Natale a chi combatte e a chi resiste contro ogni ipocrisia : Come ogni Natale, anche quest’anno i miei auguri vanno a chi è in prima linea sul tema delle migrazioni, lo era prima delle Feste e lo sarà anche dopo. A chi resiste nonostante lo tsunami quotidiano di odio, sul web e fuori e a quelli che sull’odio hanno costruito una carriera politica, in Italia e all’estero. resiste e ha resistito chi è a bordo della Sea Watch in queste ore a salvare vite e va avanti nonostante il “porti chiusi” di ...

Natale con i tuoi - la guida di GQ per sopravvivere al pranzo in famiglia : Il computer dell'ufficio si spegne, nastri e carta da regalo prendono il posto di documenti ed evidenziatori, i telefoni smettono di suonare all'impazzata se non per qualche veloce augurio via Whatsapp. Il Natale è ormai ufficialmente iniziato, portando con sé qualche giorno di pace e serenità in compagnia delle persone amate, certo, ma anche un inevitabile terzetto di potenziali, micidiali, troppo spesso inevitabili ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 : i cantanti sul palco : Alvaro Soler Si rinnova la tradizione televisiva del Concerto di Natale in Vaticano, che anche quest’anno sarà trasmesso in prima serata su Canale5. L’evento musicale si è tenuto il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI in Vaticano ma andrà in onda stasera, vigilia di Natale. La manifestazione, condotta da Gerry Scotti, prevede la partecipazione di cantanti italiani ed internazionali tra cui Anastasia, Alessandra Amoroso, Ermal Meta ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 / Diretta - ospiti e scaletta : Alessandra Amoroso e zio Gerry... : Concerto di Natale in Vaticano 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

Arezzo Città del Natale : la festa continua! : ... sarà aperto anche nei giorni 25 dicembre , dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e 26 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 con spettacoli ogni ora, . E poi si pattina: la grande pista del ghiaccio che è ...

Francesco Facchinetti - Natale con Alessia Marcuzzi/ Famiglia allargata e cenone : nonno Roby al piano : Francesco Facchinetti a distanza di un paio di giorni dal Natale, sbotta su Instagram contro 'ignoti'. Ecco cosa è successo all'ex Capitano Uncino.

Concerto di Natale del 24/12/2018 – Con Gerry Scotti su Canale 5. : Questa sera su Canale 5 torna il Concerto di Natale, che quest’anno spegne ben 26 candeline. Si tratta della quarta edizione dal ritorno sull’ammiraglia Mediaset, avvenuto nel 2015, e della seconda consecutiva che si tiene nella storica sede nell’Aula Paolo VI in Vaticano dopo che, negli anni passati, l’evento si era tenuto in altre location (tra cui il vicino Auditorium della Conciliazione). Concerto […] L'articolo ...

Sorpresa al discount : Kate (con George e Charlotte) per lo shopping di Natale : Sorpresa per i clienti del grande magazzino The Range vicino a Sandringham, nella contea di Norfolk: tra le corsie e gli scaffali, c'era anche Kate Middleton con i principini George e Charlotte. La duchessa di Cambridge, arrivata insieme al marito e ai figli nella residenza di campagna per passare le feste di Natale con la famiglia reale, è stata notata con stupore dagli avventori mentre si mescolava alla gente e acquistava foto, libri ...

Nadia Toffa chemioterapia alla vigilia di Natale : la foto con gli auguri dal letto d'ospedale : di Luca Calboni Nadia Toffa , uno dei volti più apprezzati della televisione, ancora non ha concluso la sua lotta contro il cancro , che continua anche durante le feste. A testimonianza, lo scatto che ...

Congiure - prove di forza e divisioni : Natale amaro per il Pd succube del governatore Ceriscioli : Tra una fetta di panettone e qualche partita di tombola, la diplomazia tenterà di porre rimedio alle tante fratture causate, con scienza e coscienza, dal governatore Ceriscioli. Perché lui, in verità,...

Felici a Natale? Cardinale Koch consiglia - si pensi al messaggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Autovelox - dove sono? I controlli della Polizia Stradale nella settimana di Natale : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi nella settimana di Natale, giorno per giorno, gli Autovelox alla presenza delle ...

Autovelox - dove sono? I controlli della PolStrada nella settimana di Natale : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi nella settimana di Natale, giorno per giorno, gli Autovelox alla presenza delle ...

Michelle Hunziker racconta il suo Natale : "Magico finché i miei non si sono separati" : Protagonista dell'ultima copertina dell'anno del settimanale Gente, la showgirl Michelle Hunziker, reduce da un ottimo Festival di Sanremo 2018 - pare sarà tra gli ospiti della prima serata per un passaggio di consegne - ha raccontato come vive il Natale: Già a metà novembre preparo l’albero con le bambine che vivono l’euforia delle feste all’ennesima potenza. A inizio dicembre dispongo quattro candele da accendere una alla volta a ogni ...