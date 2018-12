Napoli | obiettivi Chiesa e Barella per giugno RUMORS

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) In casala testa è pienamente rivolta alla prossima sfida di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati nel big match della diciottesima giornata contro l'Inter, allo stadio Meazza alle ore 20:30, decisivo sia per la corsa scudetto che per la corsa Champions. La squadra di Carlo Ancelotti è seconda in classifica con quarantuno punti, a meno otto dalla Juventus capolista e con lo stesso vantaggio proprio sui nerazzurri terzi. Questa gara, dunque, dirà se i partenopei potranno continuare a dare fastidio alla compagine di Massimiliano Allegri. E a gennaio, nel caso in cui il distacco dovesse restare quantomeno lo stesso (ed essendo in lotta per un piazzamento in Europa League), potrebbe essere il club di De Laurentiis il grande protagonista sul mercato.Ile le mosse per gennaio Ilsarà uno dei club che potrebbe essere tra i protagonisti nella prossima sessione di ...