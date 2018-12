Milan | torna un altro ex | ' Ho raggiunto l' accordo con Leo e Maldini'

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Milan - Gattuso torna in discussione : decisive gare con Frosinone e Spal : MilanO - In nove giorni il Milan ha perso l'Europa League e il 4° posto. Colpa della rovinosa sconfitta di Atene e di un filotto altrettanto negativo in campionato: due pareggi per 0-0 con Torino e ...

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan - Scaroni : "Dobbiamo tornare in Champions". E Cutrone fa mea culpa : Cambiano i presidenti, cambiano le proprietà, ma resta sempre la Champions League l'obiettivo di casa Milan. "Abbiamo bisogno di tornarci": parole dell'attuale presidente Paolo Scaroni, che ne ha ...

Previsioni meteo : neve a Milano e piogge al Centro-Sud - venerdì torna il sole : Freddo e neve stanno per colpire la Lombardia. Ma non solo. Tra mercoledi 19 e giovedi 20 la situazione meteorologica peggiorerà anche nel resto del Nord Italia ed in gran parte del Centro-Sud, prima di subire un lieve miglioramento nella giornata di venerdi 21 Dicembre, con il ritorno del sole e del sereno. Fiocchi di neve imbiancano il capoluogo lombardo Criticità ordinaria di allerta, ovvero 'due su quattro': è questo il livello di attenzione ...

Calciomercato : Beppe Riso torna a Casa Milan : Era uno dei procuratori più vicini a Galliani, dopo un periodo in Purgatorio è tornato a lavorare con i rossoneri grazie a...

Periferie Milano - il sindaco Sala contestato dagli antagonisti - 'Tornatene nella tua casa di lusso' : "Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Sono gli insulti rivolti da alcuni antagonisti al sindaco di ...

Pato torna al Milan? Ecco le condizioni : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Pato dovrà abbassarsi l'ingaggio e convincere il club cinese a lasciarlo partire in prestito fino a giugno.

Milan - l’infermeria si svuota : Suso è ok - tornano anche Romagnoli e Musacchio : Musacchio e Romagnoli sulla via del ritorno dopo i rispettivi guai fisici, Gattuso può sorridere, l’infermeria del Milan si svuota Il Milan va in cerca di riscatto contro il Bologna dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. Il tecnico Gennaro Gattuso, in attesa della sfida contro Inzaghi, può sorridere in merito ad alcuni degli infortunati che affollano l’infermeria rossonera. Suso è in ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

Torna a Milano la Babbo Running - la corsa dei Babbi Natale : Cappello, barba e costume. Non serve altro. La Babbo Running, la camminata ufficiale in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, è Tornata a Milano per l'ottavo anno consecutivo."È un evento ludico sportivo dedicato al Natale - racconta Sergio Palazzo, organizzatore della manifestazione - ed è un momento di aggregazione per festeggiare insieme nello sport il Natale".Cinque chilometri a ritmo libero, all"interno di Parco Sempione, per una ...

La Babbo Running torna a Milano : il programma dell'edizione 2018 - : La tipica corsa natalizia in costume, giunta alla sua ottava edizione, andrà in scena anche nel capoluogo lombardo. La partenza è fissata alle 15 del 15 dicembre da Parco Sempione

Alla Scala di Milano torna il tradizionale concerto di Natale con i capolavori di Vivaldi e Mozart : Il tradizionale concerto di Natale, con cui il Teatro Alla Scala celebra le feste, torna sabato 22 e domenica 23 dicembre con un programma di pagine sacre settecentesche. capolavori di Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart saranno affidati Alla bacchetta di Diego Fasolis per la valorizzazione del repertorio sacro settecentesco.Continua a leggere

LETTURE/ Totò torna a Milano : le poesie di un populista che piaceva a Pasolini : Presentato a Milano il libro multimediale "Totò il Principe poeta, tutte le poesie e le liriche". Che si possono ascoltare dalla sua stessa voce.