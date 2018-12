Blastingnews

: Messico, il giallo di Anna, 27enne veronese trovata morta: ipotesi suicidio - Noemithestar : Messico, il giallo di Anna, 27enne veronese trovata morta: ipotesi suicidio - araldogiustizia : RT @araldogiustizia: Istruttrice subacquea italiana trovata morta in Messico: è giallo -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Ruzzenenti, la giovanein, potrebbe essersi suicidata. La donna, 27 anni, viveva nella provincia di Verona e qualche settimana fa era partita per il Sud America per una vacanza. Ora, un video postato su YouTube dall'emittente televisiva Canal 10 di Cancun farebbe luce sulle cause del decesso: la ragazza potrebbe essersi tolta la vita.La vacanza finita in tragedia Lo scorso 13 dicembre,Ruzzenenti, istruttrice subacquea della Scuba School International, originaria di Bardolino (centro del Lago di Garda ad una cinquantina di km da Verona), era partita per una vacanza nella Riviera Maya, in. Proprio quel giorno la donna ha postato su Facebook un'ultima foto che la ritrae all'aeroporto. Quella vacanza, però, si è trasformata in tragedia: il corpo senza vita della giovane, infatti, è stato ritrovato su una spiaggia davanti all'Hotel Royal Hacienda, ...