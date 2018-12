Intelligenza artificiale e populismo ci hanno sorpreso e cambiato 

Dragon Drive - un compagno di viaggio con Intelligenza artificiale : Un vero e proprio compagno di viaggio , una presenza che si fa… sentire, con la voce e con gli interventi, alcuni richiesti, altri di sicurezza. Dragon Drive è una piattaforma di assistenza ...

L'Europa pubblica un codice etico sull'Intelligenza artificiale. Ecco cosa dice : Secondo i i 52 esperti selezionati dal mondo accademico, dell'industria e della società civile che hanno lavorato per conto della Commissione europea al documento, va evitata un'eccessiva dipendenza ...

CES 2019 : l’italiana Volta porta l’Intelligenza artificiale a Las Vegas : Un palcoscenico internazionale per scrivere la storia dell’innovazione. l’italiana Volta® sarà al CES di Las Vegas. L’azienda di Gerenzano (VA) sarà presente alla più importante fiera dell’innovazione tecnologica riVolta direttamente ai prodotti consumer in programma da martedì 8 a sabato 12 gennaio 2019. In più, Volta è stata selezionata dalla Consumer Technonogy Association – l’associazione dei consumatori americani che promuove il ...

Remove.bg - Intelligenza artificiale per scontornare i ritratti e lavorare più in fretta : Remove.bg è un’applicazione online per la fotografia digitale, che almeno in piccola misura segna il futuro di un’intera professione. Serve infatti a “scontornare” i ritratti, cioè a separare le persone dallo sfondo, per poi usare il risultato in un collage o un montaggio. Una cosa che fanno ogni giorno decine di migliaia di professionisti in tutto il mondo, investendoci almeno qualche minuto. Si può testare gratuitamente ...

Youtube - in tre mesi l’Intelligenza artificiale ha aiutato a rimuovere 7 - 8 milioni di video che non rispettavano le linee guida : Nell’ultimo rapporto trimestrale (luglio-settembre 2018) diffuso da Youtube, la piattaforma di video sharing di proprietà di Google, si è avuta conferma della rimozione oltre 7,8 milioni di video che non rispettavano le linee guida della community. Si parla tendenzialmente di contenuti ingannevoli e truffe (79,6%), nudità o contenuti di natura sessuale (12,6%), sicurezza dei minori (4,5%) e promozione della violenza (0,6%). Nello stesso ...

La nuova collezione Nike progettata dall’Intelligenza artificiale : Avete presente le classiche felpe all’americana con il cappuccio per l’attività fitness? I morbidi pantaloncini larghi? A breve potranno essere un “retaggio del passato”, non tanto per il loro appeal, ma per design e materiali. Nike, facendosi aiutare dalla tecnologia ed in particolare all’intelligenza artificiale, con la nuova collezione Tech Pack (dal 10 gennaio sul sito dell’azienda) compie quella che è una grande svolta per il brand e un ...

C'è una nuova canzone di Natale composta da una Intelligenza artificiale : Lontana dalle suggestioni distopiche di Black Mirror, l’intelligenza artificiale può avere anche scopi ricreativi e divertenti, tra i quali comporre canzoni di Natale. Ad averne realizzato una, progettata specificamente per tale scopo, è stato il team di Made By Ai, azienda che ha creato una linea di monili e accessori disegnati da un’intelligenza artificiale. Gli ingegneri si sono avvalsi di una rete ...

Il ceo di Google - Sundar Pichai 'Intelligenza artificiale - le preoccupazioni sono fondate' : 'Credo che il mondo della tecnologia debba realizzare che non si può solo costruire e poi semmai sistemare e correggere ciò che non va, così non funziona' ha spiegato il capo di Big G . Quell'...

Cosa rivela la voce all'Intelligenza artificiale dello smartphone? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Come gioca l'Italia nella partita dell'Intelligenza artificiale : ... inteso Come il valore aggregato della domanda dei dati digitali senza considerare gli impatti diretti o indiretti sull'economia nazionale, nel 2017 ha raggiunto i 4,96 miliardi ed entro il 2021 ...

Come e quanto l'Ue scommette sull'Intelligenza artificiale : Entro la metà del 2019 la Commissione varerà un centro di supporto per la condivisione dei dati, allo scopo di fornire consigli pratici a tutti i soggetti europei che partecipano all'economia dei ...

Intelligenza artificiale e data science : Lorenzo Rosasco si aggiudica un ERC consolidator grant e sceglie l’Italia : Il prof. Lorenzo Rosasco dell’Università di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) si è aggiudicato uno dei finanziamenti del Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc consolidator) con il progetto “Efficient algorithms for sustainable machine learning”. Il progetto svilupperà nuovi algoritmi di machine learning per affrontare le sfide dell’Intelligenza artificiale e della data science, ...