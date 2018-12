Gatwick | droni | 50 000 sterline a chi contribuirà a far arrestare i responsabili

Gatwick - fanno volare droni sull'aeroporto : 140mila passeggeri rimasti a terra. Rilasciata la coppia : La polizia del Sussex ha rilasciato senza incriminazioni la coppia arrestata venerdì in relazione ai droni che hanno causato la chiusura dell'aeroporto londinese di Gatwick e il caos nei voli, con ...

L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick sono stati rilasciati senza incriminazioni : L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick, nel Regno Unito, sono stati rilasciati senza incriminazioni. Lo ha fatto sapere la polizia del Sussex, che sta conducendo le indagini. L’aeroporto era stato chiuso mercoledì sera a causa di due

Finito l’incubo droni a Gatwick : 2 arresti - disagi per 140mila passeggeri : Due persone sono state tratte in arresto perché sospettate di “uso criminale di droni“, che hanno causato gravi disagi all’aeroporto londinese di Gatwick: si tratta di un uomo di 47 anni e di una donna di 54 anni, entrambi originari di Crawley, nel West Sussex. I due ora rischiano l’accusa di interruzione del servizio di aviazione civile, con conseguenze sulla sicurezza delle persone e delle operazioni. Il secondo ...

Due arresti per i voli dei droni su Gatwick - la matrice sarebbe ambientalista : Per Wingate 'non è ammissibile che simili attacchi possano mandare all'aria una parte così rilevante della nostra economia'. Nei giorni scorsi è scattata svolta la caccia al drone, con sofisticati ...

Cosa sappiamo sui droni all’aeroporto di Gatwick : Non molto, per ora: ma con pochi sforzi qualcuno è riuscito a bloccare per giorni un importante aeroporto europeo, e non è poco

Due arresti per i droni - riaperto aeroporto Gatwick : Wingate ha sottolineato come "non sia ammissibile che dei droni possano mandare all'aria una parte così rilevante della nostra economia in questo modo". L'aeroporto di Gatwick era stato riaperto ieri,...

Droni su Gatwick - arrestate due persone. Riprendono i voli nell’aeroporto londinese : Due persone sono state arrestate per “uso criminale di Droni” all’aeroporto di Londra Gatwick. Lo ha riferito la polizia, dopo i tre giorni di stop ai voli che hanno danneggiato decine di migliaia di passeggeri. “Come parte delle indagini in corso sull’uso criminale dei Droni che ha gravemente disturbato i voli in entrata e in uscita dallo scalo di Gatwick, la polizia del Sussex ha effettuato due arresti subito dopo le 22 ...

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : scalo riaperto | Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Aeroporto Gatwick - UK - - riaperto dopo blocco per presenza droni di 170 mila pax : Arrestate in Gran Bretagna almeno due persone, un uomo e una donna ritenute responsabili della ripetuta presenza di droni nell'area dell'Aeroporto londinese di Gatwick , secondo scalo aereo della ...

Gb : 2 arresti per droni - riapre Gatwick : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Almeno due persone - un uomo e una donna - sono state arrestate in Gran Bretagna in relazione ai droni che nelle ultime ore hanno causato la chiusura dell'aeroporto londinese di ...

Gatwick - un uomo e una donna arrestati per i droni in volo sull'aeroporto : Due arresti per l'allerta droni a Gatwick, che ha causato la chiusura dell'aeroporto e la cancellazione di migliaia di voli. Almeno due persone - un uomo e una donna - sono state arrestate. Nel ...

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : voli di nuovo sospesi - Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della Capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick : Venerdì 21 dicembre due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate con l’accusa di aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra. Lo ha reso noto la polizia del Sussex, specificando

Gb : 2 arresti per droni - riapre Gatwick : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Almeno due persone - un uomo e una donna - sono state arrestate in Gran Bretagna in relazione ai droni che nelle ultime ore hanno causato la chiusura dell'aeroporto londinese di ...