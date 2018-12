50 cose da sapere per capire l’economia

Cinque cose da sapere se si vuole passare Natale a New York : Natale è quasi arrivato e molti di voi sono partiti o stanno partendo verso l'amata 'Grande Mela'. Prima di questo viaggio, solitamente organizzato con mesi di anticipo, avrete cercato tutte le informazioni possibili per poter vivere al meglio questi giorni lontano da casa. New York, come la maggior parte delle città americane, è una giungla di strade, monumenti, grattacieli impossibili da trovare altrove e, come da prassi, deve essere visitata ...

Cattivi pagatori : 3 cose da sapere sui finanziamenti non pagati : Chi di noi non ha mai fatto ricorso al credito al consumo per far fronte a spese impreviste o pianificate, ma che richiedono un ammontare di denaro liquido che al momento non abbiamo? Milioni di italiani ogni anno ricorrono a prestiti e finanziamenti: una ristrutturazione, l’acquisto di un’auto, l’arredo nuovo di casa. Per ogni prestito di cui abbiamo bisogno esiste una società finanziaria o un istituto di credito pronto a erogarci un ...

Ellen DeGeneres - 5 cose da sapere sulla comica americana : Gli esordiLa serie EllenIl ritorno al successoL'impegno socialeI nuovi progetticomica, autrice di libri, conduttrice televisiva, doppiatrice e attrice: difficile trovare una personalità più poliedrica di quella di Ellen DeGeneres. Una delle star più influenti della televisione americana, amica di personalità come Oprah Winfrey e gli Obama, è nota anche da noi per la sua sitcom anni Novanta Ellen. Eppure da qualche decennio forse la sua stella è ...

Alan Parsons : stregato dai Beatles - icona del rock. Nove cose da sapere sull’artista (che compie 70 anni) : Proprio oggi compie 70 anni Alan Parsons, non esattamente un musicista qualunque. A dire il vero definirlo tale è quantomeno riduttivo. Di lui è nota anche l’attività legata alla produzione del suono. Ciò che certamente è evidenziabile sta nel fatto che sia dietro una consolle di registrazione oppure alle prese con qualche strumento, resta una figura iconica nel mondo della musica rock e che merita di essere celebrata. Molto si dovrebbe scrivere ...

The First : 5 cose da sapere sulla nuova serie 'spaziale' con Sean Penn : The First, letteralmente significa il primo (o la prima). E poteva intitolarsi altrimenti la serie che segna il debutto di Sean Penn da protagonista in una produzione tv? Ideata da Hulu e trasmessa in Italia su Timvision in streaming a partire dal 19 dicembre, The First è infatti destinata a passare alla storia almeno per aver fatto capitolare il due volte Premio Oscar Penn. Chissà che a convincerlo non sia stata - sottotraccia - il successo ...

5 cose da sapere su The First - la serie tv con Sean Penn : 1. Non è una serie di fantascienza2. Una serie d’autore3. La prima volta di Sean Penn4. Effetti speciali artigianali5. (Non) piacerà a...Dal 19 dicembre su TimVision, The First è ambientata un decennio più avanti rispetto al nostro ed è la cronaca delle decisioni sofferte e degli stati d’animo tormentati di astronauti, scienziati e responsabili del progetto per spedire i primi uomini su Marte. La prima stagione della serie con Sean Penn creata ...

Google Home vs Alexa? Ecco le 10 cose da sapere prima di scegliere : Il 2018 è stato l'anno dell'arrivo degli assistenti digitali in lingua italiana. prima Google Assistente poi Amazon Alexa hanno fatto il loro debutto nel nostro Paese portandosi con sé i relativi smart speaker: rispettivamente Google Home e Amazon Echo. Ma al di là degli altoparlanti intelligenti – comunque importantissimi per aiutarci nella vita di tutti i giorni – sono le menti neurali ad avere tutto il ...

Lazio - il Siviglia è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli spagnoli : Porca fortuna dall'urna di Nyon per la Lazio di Simone Inzaghi, prossima al doppio confronto con il Siviglia. Al 2° posto nella Liga dopo la rivoluzione di Machín, gli andalusi hanno trionfato ben 5 ...

Inter - il Rapid Vienna è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli austriaci : Sorteggio benevolo per i nerazzurri opposti al Rapid Vienna, squadra giovane e reduce dall'umiliante 6-1 nel derby perso contro l'Austria. Il miglior marcatore Knasmüllner vanta un passato nelle ...

Napoli - lo Zurigo è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli svizzeri : Sarà lo Zurigo a sfidare il Napoli ai sedicesimi di Europa League: al 4° posto in campionato, la squadra di Magnin dispone del talentuoso Kololli ma concede qualcosa in difesa. In rosa anche l'ex '...

6 cose da sapere per investire bene nel 2019 - : Attenzione però perché tra due anni il circolo vizioso creato da economia in frenata, calo della fiducia e riduzione di spese e investimenti potrebbe portare a sorprese negative, anche se, come si ...

6 cose da sapere per investire bene nel 2019 : Attenzione però perché tra due anni il circolo vizioso creato da economia in frenata, calo della fiducia e riduzione di spese e investimenti potrebbe portare a sorprese negative, anche se, come si ...

Lo sciame meteorico delle Geminidi - 5 cose da sapere : È la notte dello sciame meteorico delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre o di Santa Lucia (come sono note). Quest’anno, infatti, il loro picco di massima attività verrà raggiunto proprio nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, proprio sul finire dei festeggiamenti di Santa Lucia (anche se lo sciame sarà attivo fino al 19 dicembre). E come sempre, lo spettacolo è assicurato: si tratta, infatti, di uno sciame di stelle cadenti così ...

cose da sapere sulla “fatturazione elettronica” : Due parole che da settimane agitano un pezzo consistente del paese, mentre l'altro pezzo forse non ne sa quasi nulla