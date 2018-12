Riace | chiusa l' inchiesta per il sindaco Lucano | contestata l' associazione per delinquere

Riace : chiusa inchiesta su Lucano - anche per associazione a delinquere - : La procura indaga sul sindaco sospeso della cittadina della Locride e altre 30 persone per presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei migranti. Rispetto alla richiesta d'arresto non ...

Riace : chiusa inchiesta per Lucano - contestata anche associazione per delinquere : Il sindaco sospeso del borgo calabrese ha ricevuto l'avviso dalla procura di Reggio, che gli contesta reati più gravi per i quali il gip non aveva accolto la richiesta di arresto