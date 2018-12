Natale : le dieci regole per la tavola perfetta - a prova di galateo : Natale: le dieci regole per la tavola perfetta, a prova di galateo La "mise en place", l’allestimento, è il primo biglietto da visita quando si invitano ospiti a casa. Dalla scelta della tovaglia a come posizionare le posate, fino alle decorazioni e gli abbellimenti, ecco il decalogo per non sfigurare a pranzi e cene ...