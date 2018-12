Natale | la gioia di regalare dura più a lungo di quella di ricevere

stranotizie

: Un’altra vittoria. Un altro segnale al campionato. Un’altra gioia per i nostri tifosi per un felice Natale. Recupe… - bonucci_leo19 : Un’altra vittoria. Un altro segnale al campionato. Un’altra gioia per i nostri tifosi per un felice Natale. Recupe… - c_appendino : ?? A pochi giorni dal #Natale, i miei auguri di buone feste. Con un pensiero a chi purtroppo sarà solo e a chi, non… - poliziadistato : Un #BabboNatale in elicottero porta doni e la magia del #Natale ai bimbi di associazioni, case famiglia e di un osp… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) VEDERE il sorriso sul volto di una persona mentre scarta un pacchetto, gli occhi che brillano per il pensiero che gli è stato dedicato. In vista della scienza conferma quello che in realtà molti già sospettavano: ladi donare è maggiore didipiù a. Una ricerca della University of Chicago Booth School of Business e ...