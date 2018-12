I migliori font per dislessici e per chi ha difficoltà a leggere

dilei

(Di domenica 23 dicembre 2018) Tra i DSA, i disturbi specifici dell’apprendimento, la dislessia è il più comune. E, chi ne soffre, sa quanto incomprensibile possa risultare un testo scritto. Perché è proprio così, che la dislessia si manifesta: con unanella decodifica di ciò che è scritto.Tuttavia, ci sono(tipologie di caratteri) che – più degli altri – risultano comprensibili. Sono icreati appositamente per facilitare la lettura, e quindi la comprensione di un testo, alle persone dislessiche. E, sebbene non siano miracolosi in quanto non è certo con la scelta del giusto carattere che la dislessia si “cura”, sono comunque un valido aiuto per la lettura strumentale.La BDA (British Dyslexia Association) ha redatto una sorta di guida stilistica che fornisce indicazioni utili per la creazione di un materiale didattico indicato anche per chi soffre di dislessia. ...