Chiofalo rivela di avere un tumore al cervello | dovrà sottoporsi ad una lunga operazione

(Di domenica 23 dicembre 2018) Francesco, noto al pubblico per aver partecipato alla quinta edizione di Temptation Island e per la sua tormentata relazione con Selvaggia Roma, poche ore fa ha spiazzato i suoi follower di Instagram con una dichiarazione tutt'altro che piacevole. Il personal trainer, infatti, hato diunalche lo costringerà, dopo le festività natalizie, aad una delicata e quantomai rischiosaL'annuncio inaspettato e drammatico di FrancescoFrancesco ha riportato ai suoi seicentomila fan di Instagram diun cancro ala soli 29 anni. Il giovane, attraverso alcune "Stories", ha spiegato le modalità con cui ha scoperto di essere affetto da questa grave malattia, mostrando anche i referti di alcuni degli esami effettuati in ospedale, dai quali si evince chiaramente la presenza di una grossa massa tumorale della grandezza ...